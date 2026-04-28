Calendimaggio Assisi: il Medioevo arriva nei ristoranti

Dieci locali, piatti storici e omaggi in maiolica
Ad Assisi il Calendimaggio 2026 esce dalle piazze e si diffonde nei ristoranti della città, trasformando l’evento in un’esperienza che unisce storia, cultura e gastronomia.
Dal 1° al 10 maggio, dieci locali del territorio aderiranno alla rete dei ristoranti del Calendimaggio, proponendo piatti ispirati al ricettario assisano del 1430 e un percorso culinario dedicato alla rievocazione medievale.
I ristoranti coinvolti sono: Il Baccanale, Trattoria Da Erminio, Hosteria Terrachiama, Ristorante L’Estasi, Bistrò Nonna Fanny, Ristorante degli Orti, Ristorante San Francesco, Trattoria Spadini, Osteria del Corso e Hostaria La Tradizione.
In ciascun locale sarà possibile degustare un “Piatto del Calendimaggio” fuori menù, con dieci interpretazioni diverse della cucina medievale assisana, pensate per raccontare la tradizione attraverso i sapori.
L’iniziativa, promossa dall’Ente Calendimaggio insieme a Confcommercio Assisi e Fipe, punta a rafforzare il legame tra la manifestazione e il tessuto economico locale, valorizzando la ristorazione e l’identità storica del territorio.
Previsto anche un omaggio per i partecipanti: un piatto in maiolica in edizione limitata, realizzato dall’artigiano derutese Fabio Gialletti, ispirato alla tradizione dei “Piatti del Buon Ricordo”.
Due le formule disponibili: piatto unico con contorno e omaggio a 30 euro, oppure menù completo a prezzo libero.
Un’iniziativa che conferma il Calendimaggio come evento immersivo, dove il Medioevo non si racconta soltanto: si vive e si gusta.
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