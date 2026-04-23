Tra eremo e strada emoziona al Monastero San Masseo

Lo spettacolo di Angelo Maddalena conquista il pubblico

Successo di pubblico e partecipazione per lo spettacolo “Tra eremo e strada” di Angelo Maddalena, andato in scena nel suggestivo spazio del Monastero di San Masseo. In un ambiente naturalmente votato al raccoglimento, la performance ha trasformato la sala in un luogo di intensa esperienza interiore, coinvolgendo gli spettatori in un percorso che intreccia autobiografia, viaggio e spiritualità.

Maddalena ha proposto un racconto essenziale e diretto, evitando ogni retorica e puntando su una narrazione sincera, capace di instaurare un rapporto immediato con il pubblico. La sua presenza scenica, volutamente sobria, ha rafforzato questa connessione, rendendo lo spettacolo simile a un diario aperto condiviso con gli spettatori.

La struttura, costruita sull’alternanza tra parola e musica, ha dato vita a un ritmo fluido e continuo. Gli interventi musicali, impreziositi dal mandolino di Francesco Smeraldo, hanno accompagnato e amplificato il racconto, contribuendo a creare un’atmosfera raccolta e coinvolgente.

Determinante anche la presenza di un pubblico internazionale, resa possibile dalla traduzione simultanea in inglese curata da Nimal, che ha favorito una partecipazione ampia e attenta.

“Tra eremo e strada” si conferma così un progetto capace di parlare a sensibilità diverse, mantenendo un equilibrio tra ricerca interiore e linguaggio artistico. Un’esperienza autentica e non convenzionale, accolta con consenso sincero dagli spettatori presenti.