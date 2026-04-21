Io e Gianlu chiude la rassegna al Teatro Lyrick di Assisi

Il gran finale con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis ad Assisi

Il palcoscenico del Teatro Lyrick di Assisi si prepara a ospitare l’atto conclusivo della stagione teatrale denominata Non c’è 2 senza… 5. L’appuntamento, fissato per la serata di giovedì 23 aprile alle ore 21.15, vede protagonista il duo composto da Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Lo spettacolo, intitolato Io e Gianlu, rappresenta l’ultimo tassello di un cartellone curato con attenzione dall’associazione culturale ZonaFranca sotto la direzione artistica di Paolo Cardinali.

L’amicizia al centro della narrazione comica

La trama dell’opera si sviluppa attorno alla falsa storia di un legame autentico. Gli spettatori vengono accompagnati in un viaggio che esplora le origini del rapporto tra i due artisti, mescolando realtà e finzione in un gioco continuo di specchi. Il testo, scritto a più mani dagli stessi protagonisti insieme a Marta Dalla Via e Alessio Parenti, analizza le dinamiche di un’amicizia che resiste al tempo e alle bizzarrie del quotidiano. La regia di Marta Dalla Via coordina un impianto scenico che punta sulla versatilità interpretativa dei due attori, capaci di dare vita a molteplici personalità in pochi istanti.

Una riflessione ironica sulle relazioni moderne

Lo spettacolo affronta il tema degli incontri improbabili, partendo dai classici schemi degli speed date per arrivare alla condivisione di un appartamento in affitto. Al centro del racconto si colloca l’interazione umana fatta di dialoghi serrati e situazioni paradossali che riflettono le incertezze della vita moderna. La narrazione tocca le corde del sentimento e dell’intesa professionale, sfiorando il tema del desiderio sempre con un approccio ironico e mai banale. Rispetto ai grandi classici del cinema che trattano i rapporti di coppia, la pièce sceglie una strada originale, focalizzandosi sulla particolarità di vicende meno celebri ma estremamente concrete.

Dettagli tecnici e produzione dell’evento

La messa in scena si avvale dei costumi realizzati da Anna Salvigni, mentre la gestione tecnica di audio e luci è affidata a Roberto Di Fresco e Mamasound. La produzione, curata da Amaca srl, garantisce un alto livello qualitativo per una chiusura di stagione che ha beneficiato del supporto e del contributo della Città di Assisi. L’evento si preannuncia come un momento di aggregazione importante per il pubblico locale, consolidando il ruolo del Teatro Lyrick come polo culturale di riferimento nel territorio umbro attraverso una proposta che unisce intrattenimento e spunti di riflessione sociologica.

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