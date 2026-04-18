Chiamata alle Arti per una nuova Assisi di pace e bellezza

Il primo maggio ad Assisi una festa tra cultura e natura

L’appuntamento del 1 maggio 2026 al Camping Fontemaggio porterà Assisi al centro di una giornata interamente dedicata alla creatività, con un programma che unisce natura, musica, arte contemporanea, riflessioni storiche e performance dal vivo. L’iniziativa, parte della “Chiamata alle Arti – Assisi per Città d’Arte”, coinvolgerà musicisti, attori, poeti, pittori, studenti, costruttori di meraviglie, lavoratori precari, migranti e cittadini in un percorso culturale aperto e partecipato.

Passeggiata erboristica e pranzo sociale – 1 maggio 2026, ore 8:30–13:00

La giornata inizierà alle 8:30 con la passeggiata erboristica di primavera guidata da Selvatica Erborista insieme a Luca e Federica, esperti nella raccolta di erbe spontanee. Il percorso offrirà un contatto diretto con la flora del Subasio e con le tradizioni legate alle piante officinali. Alle 13:00 è previsto il pranzo sociale curato dal gruppo “Ai Gastrosofi”, con un piatto unico mediterraneo a base di cereali, legumi e verdure. La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile, con posti limitati e costi differenziati per adulti e bambini.

Apertura istituzionale e mostra contemporanea – 1 maggio 2026, ore 10:30

Alle 10:30 il segretario generale FISI, Ciro Silvestri, aprirà ufficialmente l’evento con un intervento dedicato al valore dell’arte come strumento di dialogo e coesione. Subito dopo verrà inaugurata la mostra di arte contemporanea “La Bellezza contro la Guerra”, curata da Giuliana Baldoni e Fabio Berlenghini, che accompagnerà i visitatori per l’intera giornata con opere dedicate al rapporto tra creatività, pace e responsabilità sociale.

Convegno storico e artisti in estemporanea – 1 maggio 2026, ore 11:00

Alle 11:00 si terrà il convegno “Dall’Unità d’Italia alla Rivoluzione del Primo Maggio a Chicago”, condotto dal professor Loreto Giovannone. L’incontro offrirà una ricostruzione approfondita dei passaggi storici che hanno segnato il movimento dei lavoratori, collegando il percorso italiano alle lotte internazionali. Parallelamente, artisti di diverse discipline daranno vita a performance estemporanee, trasformando gli spazi del campeggio in un laboratorio creativo aperto.

Musica d’autore e performance pomeridiane – 1 maggio 2026, dalle ore 14:30

Il pomeriggio si aprirà alle 14:30 con le canzoni d’autore di Maurizio Leonardi. Alle 15:00 spazio agli artisti della musica, dell’incanto e del canto, con esibizioni aperte previa prenotazione entro il 30 aprile al numero indicato dagli organizzatori.

Alle 16:30 saliranno sul palco gli Odessa, storica formazione hard rock composta da Lorenzo Giovagnoli, Giulio Vampa, Valerio De Angelis e Marco Fabbri, per un concerto atteso dal pubblico di tutte le età.

Danze, ensemble strumentali e scuola di ballo – 1 maggio 2026, dalle ore 18:00

Alle 18:00 Giuliana Bruni guiderà un momento di danze in cerchio, pensato per favorire partecipazione e movimento collettivo. Alle 18:30 seguirà il concerto con danze dell’ensemble composto da Cesare Vincenti alla tromba, Francesco Speziali alla batteria, Giorgio Panico al basso e Francesco Ciarfuglia al pianoforte elettrico. La Scuola di Ballo “Happy Feet” arricchirà ulteriormente il programma con interventi dedicati al pubblico.

Cena convenzionata e chiusura – 1 maggio 2026, ore 19:30–21:30

Il ristorante del campeggio offrirà ai partecipanti uno sconto del 10%, con cena organizzata in due turni: 19:30 primo turno 21:30 secondo turno È necessario ritirare il biglietto al tavolo informazioni FISI. Per gruppi superiori a cinque persone è prevista la prenotazione telefonica.

La giornata si concluderà tra 20:30 e 21:00, dopo un susseguirsi di attività che avranno unito natura, musica, arte e riflessione.

L’evento del 1 maggio 2026 si presenta come un appuntamento capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, offrendo un modello culturale inclusivo dove l’arte diventa motore di partecipazione e coesione sociale.