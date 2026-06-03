Assisi viabilità nuovi blocchi auto in via Porta Perlici

I lavori edili urgenti bloccano il traffico ad Assisi centro
Interventi strutturali nel centro storico
Il comando della Polizia locale di Assisi ha disposto una serie di variazioni urgenti alla circolazione stradale cittadina per le giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno 2026. Questo provvedimento si è reso necessario per permettere lo svolgimento in piena sicurezza di complesse operazioni di movimentazione e scarico di materiali da parte di un’azienda edile operante sul territorio. Le limitazioni temporanee riguarderanno specificamente l’area di via Porta Perlici, una zona storicamente caratterizzata da una viabilità urbana a senso unico che richiede massima attenzione per la gestione dei flussi veicolari.
Orari e dettagli dei divieti veicolari
Il piano di modifiche stradali prevede l’istituzione del divieto di circolazione assoluto per tutti i mezzi di trasporto non autorizzati dalle ore 8.00 fino alle ore 17.00 in entrambi i giorni menzionati dall’ordinanza. Il blocco totale interesserà in modo particolare il segmento stradale compreso tra lo svincolo con via del Comune Vecchio e l’accesso a Piazza San Rufino. Di conseguenza, nessun veicolo privato potrà accedere a questo specifico tracciato durante la fascia oraria di attività del cantiere, fatte salve le dovute eccezioni per le vetture e i macchinari di servizio appartenenti all’impresa esecutrice dei lavori.
Gestione dei residenti e flussi pedonali
Al fine di ridurre l’impatto sui cittadini, l’amministrazione comunale ha previsto una deroga speciale mirata a tutelare i residenti della zona. Pertanto, nel tratto che si estende a partire dal civico 17/a di Piazza San Rufino, verrà temporaneamente ripristinato il doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita dalle abitazioni private. Inoltre, gli operatori della Polizia locale confermano che il transito pedonale sarà costantemente garantito per l’intera durata dell’intervento edilizio, permettendo così il passaggio sicuro dei passanti lungo i camminamenti protetti adiacenti all’area delle operazioni di carico.
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