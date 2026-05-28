Festa Repubblica, Assisi celebra ottant’anni con i giovani

A Santa Maria degli Angeli eventi e concerto istituzionale

Il Comune di Assisi celebra l’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica con una giornata di appuntamenti istituzionali e iniziative dedicate ai giovani e alla cittadinanza. Il programma del 2 giugno 2026 si svolgerà principalmente a Santa Maria degli Angeli, dove sono previsti momenti commemorativi, eventi musicali e la consegna della Costituzione italiana ai neo maggiorenni del territorio.

Consegna della Costituzione ai diciottenni

Alle ore 10.30, presso il Palazzetto del Capitano del Perdono in piazza Garibaldi, il sindaco Valter Stoppini porterà il saluto istituzionale in occasione della ricorrenza nazionale. Nel corso della cerimonia, insieme all’assessore alla scuola Scilla Cavanna e ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, verrà consegnata una copia della Costituzione italiana a oltre 270 ragazze e ragazzi che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel corso del 2026. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e i valori fondamentali della Repubblica italiana, sottolineando il significato civico della maggiore età e della partecipazione democratica.

Concerto della Banda Musicale di Rivotorto

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio con un appuntamento musicale aperto alla cittadinanza. Alle ore 18, sempre in piazza Garibaldi, è infatti previsto il concerto della Banda Musicale di Rivotorto. L’esibizione rappresenterà uno dei momenti conclusivi della giornata dedicata alla Festa della Repubblica, accompagnando cittadini e visitatori in un clima di partecipazione e condivisione.

Tricolore sulle sedi comunali

Per tutta la giornata le sedi comunali del centro storico di Assisi e di Santa Maria degli Angeli saranno decorate con il tricolore italiano come segno simbolico delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica.

AD ASSISI UFFICI COMUNALI CHIUSI IL 1° GIUGNO 2026

Uffici comunali chiusi ad Assisi lunedì 1° giugno 2026, con garantiti i servizi minimi essenziali. Lo ha disposto il sindaco Valter Stoppini, con apposita ordinanza, considerando che la giornata lavorativa ricade tra la domenica e la festività del 2 giugno. Data la circostanza, si ritiene infatti che l’accesso dei cittadini alle sedi comunali possa essere molto limitato e che risparmi ed economie legati alla chiusura delle stesse siano maggiori rispetto ad eventuali disagi. Saranno assicurati i servizi di polizia locale, farmacia comunale, stato civile, servizi operativi con personale operaio e pronto intervento. Si ricorda che il servizio Informazioni e accoglienza turistica (IAT), sito in piazza del Comune 22, è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, con orario continuato, dalle ore 9.00 alle 19.00.