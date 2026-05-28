Sclerosi multipla, Torre del Popolo ad Assisi si illumina di rosso

Luci simboliche nel centro di Assisi per la sensibilizzazione

La città di Assisi partecipa alla Giornata mondiale della sclerosi multipla con un’iniziativa simbolica dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca scientifica. Nella notte del 30 maggio 2026 la Torre del Popolo verrà illuminata di rosso nell’ambito della campagna promossa in Italia da Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa punta ad attirare l’attenzione pubblica su una patologia cronica che colpisce milioni di persone nel mondo e che continua a richiedere investimenti nella ricerca, nella diagnosi precoce e nell’assistenza sanitaria.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione

Attraverso l’illuminazione simbolica del monumento cittadino, l’Amministrazione comunale di Assisi intende sostenere le attività di informazione e prevenzione promosse da Aism. La campagna richiama l’attenzione sulle difficoltà ancora esistenti nell’individuazione tempestiva della sclerosi multipla e sulla necessità di garantire un accesso equo alle cure e ai servizi sanitari. Particolare attenzione viene rivolta anche alla formazione continua dei professionisti sanitari impegnati nella diagnosi e nella gestione della malattia.

Un segnale simbolico nel cuore della città

L’illuminazione della Torre del Popolo rappresenterà un gesto simbolico visibile nel centro storico della città umbra per ricordare l’importanza della ricerca scientifica e della vicinanza alle persone che convivono con la sclerosi multipla. L’iniziativa rientra nelle numerose attività organizzate in Italia in occasione della Giornata mondiale dedicata alla patologia, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza pubblica e sostenere il percorso di cura e inclusione dei pazienti.