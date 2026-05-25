Pet Camper Tour 2026 il cane Ares combatte ogni abbandono

La campagna itinerante per gli animali debutta ad Assisi

La lotta contro l’abbandono degli animali domestici trova un nuovo e straordinario simbolo nazionale. Il protagonista di questa mobilitazione è Ares, un pastore tedesco con un passato complesso e un presente da eroe. Ritrovato nel 2017 nella periferia di Roma dopo essere stato abbandonato, l’animale ha evitato un destino anonimo in canile grazie all’intervento della Polizia di Stato.

Il riscatto di un ex randagio

Un conduttore cinofilo ne ha intuito le doti eccezionali, avviandolo a un percorso di addestramento mirato. Ares ha superato ogni test, prestando servizio per anni nell’ordine pubblico e nella prevenzione dei reati. Oggi, a ridosso del suo pensionamento, l’ex randagio assume il ruolo di testimonial ufficiale della sesta edizione del Pet Camper Tour.

Le tappe del viaggio solidale

La campagna itinerante per l’adozione responsabile e la sicurezza stradale si aprirà ufficialmente in Umbria il 31 maggio e il 1° giugno 2026, nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Successivamente, la carovana si sposterà nel Lazio per i successivi appuntamenti in calendario. Il 13 e 14 giugno l’evento farà tappa sul lungolago di Castel Gandolfo, per poi concludere il suo percorso il 4 e 5 luglio presso il parco divertimenti Magicland di Valmontone. L’iniziativa interamente dedicata alla tutela degli animali è organizzata dall’Associazione Pet Carpet.

Sinergie istituzionali per l’ambiente

L’edizione di quest’anno si carica di un profondo significato simbolico, celebrando gli ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi. La figura del santo viene attualizzata come un precursore della tutela ambientale, capace di dialogare con la natura e le sue creature. Il progetto si avvale del patrocinio e del supporto operativo di importanti realtà istituzionali, tra cui la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e l’Anas. Quest’ultima scende in campo con una specifica campagna focalizzata sulla sicurezza delle arterie stradali, per sensibilizzare gli automobilisti sui rischi connessi all’abbandono estivo.

Attività e coinvolgimento dei cittadini

In ciascuna delle località toccate dal tour, i visitatori di tutte le età potranno accedere gratuitamente a laboratori didattici, giochi a tema scientifico e percorsi educativi sulla biodiversità e sul riciclo dei materiali. Durante le giornate sarà inoltre allestita una postazione video curata da un team di operatori. I cittadini avranno la possibilità di registrare una dedica o un racconto sulla propria esperienza di convivenza con un animale domestico. Le testimonianze più significative verranno selezionate per la rassegna cinematografica internazionale Pet Carpet Film Festival, in programma a Roma nel mese di settembre. L’obiettivo finale resta quello di promuovere una riconnessione autentica con l’ambiente circostante, stimolando la responsabilità individuale e l’empatia verso il mondo animale.