XII Premio Franco Aristei, giovani protagonisti della solidarietà

La Sala della Conciliazione accoglie

studenti e istituzioni per celebrare il dono del sangue

La mobilitazione civica nel cuore di Assisi

XII Premio Franco Aristei – La Sala della Conciliazione di Assisi ha ospitato un evento significativo. La dodicesima edizione del Premio Franco Aristei ha registrato una partecipazione eccezionale. L’iniziativa, promossa dall’ Avis Comunale di Assisi , mira a sensibilizzare le nuove generazioni. Il tema centrale è il valore etico e sociale della donazione del sangue. Studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni hanno riempito la sala. L’atmosfera era caratterizzata da entusiasmo genuino e attenzione profonda. La solidarietà non è stata solo discussa, ma vissuta collettivamente. Questo incontro rappresenta un pilastro educativo per il territorio umbro. La presenza massiccia dimostra l’interesse crescente verso questi temi. I giovani sono i veri protagonisti di questa giornata di consapevolezza.

Le istituzioni unite per il dono

Gianmatteo Costa, presidente dell’Avis Assisi, ha aperto i lavori. Ha sottolineato l’importanza dei piccoli gesti quotidiani. Prendersi cura degli altri diventa un atto rivoluzionario. Adriano Tofi, per l’Avis regionale, ha parlato di responsabilità civile. Donare sangue significa partecipare attivamente al benessere comune. Il sindaco Valter Stoppini ha condiviso un’esperienza personale. Ha definito, scrive Diego Aristei giornliasta professionista, la donazione un gesto che fa sentire eroi. Francesco Pampanoni, presidente locale dell’Aido, ha usato parole potenti. Il dono riaccende la vita ed è un faro di generosità. Mauro Carocci, luogotenente dei Carabinieri, ha coinvolto le famiglie. L’educazione alla solidarietà inizia tra le mura domestiche. Cynthia Aristei ha ringraziato tutti per il sostegno costante. Questa sinergia istituzionale rafforza il messaggio altruistico.

I lavori creativi degli studenti partecipanti

Gli studenti hanno presentato elaborati originali e toccanti. Ogni scuola ha espresso il proprio linguaggio creativo. Le primarie hanno realizzato opere pittoriche colorate e simboliche. Le secondarie di primo grado hanno prodotto contenuti multimediali innovativi. Gli istituti superiori hanno scelto la fotografia come mezzo espressivo. Benedetta Tardioli, la più giovane presente, è stata nominata Ambasciatrice Avis Assisi. Questo riconoscimento simbolizza il passaggio di testimone. I ragazzi hanno raccontato il significato delle loro creazioni. Ogni opera riflette una comprensione maturata del dono. La creatività diventa veicolo di consapevolezza sociale. L’arte aiuta a interiorizzare valori complessi in modo semplice. La partecipazione attiva trasforma gli studenti in promotori di salute.

I vincitori delle scuole primarie

La competizione ha premiato l’impegno delle classi più piccole. Il primo premio è andato alla classe V B. La scuola è la “Giovanni XXIII” dell’Istituto comprensivo Assisi 2. La sede è Santa Maria degli Angeli. Il secondo premio è stato assegnato alla classe V A. Questa classe appartiene alla primaria “Sant’Antonio”. Fa parte dell’Istituto comprensivo Assisi 1 e ciechi Assisi. Una menzione speciale ha riconosciuto la classe V A. Questi studenti frequentano la primaria annessa al Convitto Nazionale. L’istituto si chiama “Principe di Napoli” di Assisi. I lavori hanno colpito per la spontaneità e il colore. I bambini hanno rappresentato il sangue come fonte di vita. Le immagini trasmettono purezza e speranza nel futuro.

Il successo delle secondarie e dei licei