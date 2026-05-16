Volley giovanile ad Assisi le finali nazionali under 16

Umbria pronta a ospitare le ventotto migliori squadre d’Italia

Il grande sport giovanile sbarca in Umbria

Il territorio umbro si prepara a diventare il fulcro della pallavolo italiana di categoria con un evento di respiro nazionale. Dal 18 al 24 maggio i riflettori saranno puntati sul torneo che assegnerà il titolo tricolore, un appuntamento che richiama un movimento imponente. Le ventotto formazioni più forti della penisola, in rappresentanza di ogni regione, si sfideranno in un calendario serratissimo che prevede sessantotto incontri complessivi. L’impatto economico e turistico sulla comunità è rilevante, considerando che sono attese oltre duemila persone tra pallavoliste, staff tecnici, dirigenti e nuclei familiari al seguito.

Impianti coinvolti e la finalissima al PalaBarton

Il programma logistico della Federazione Italiana Pallavolo prevede una dislocazione capillare delle partite per garantire il perfetto svolgimento della macchina organizzativa. I campi da gioco selezionati per i gironi e le fasi eliminatorie comprendono le strutture di Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Petrignano e Cannara. La centralità dell’evento troverà il suo culmine nella mattinata di domenica 24 maggio, quando la finalissima per il primo e secondo posto verrà disputata sul parquet del PalaBarton di Perugia con fischio d’inizio programmato per le ore 10.30.

Accoglienza e valorizzazione del territorio

Le istituzioni locali hanno espresso profonda soddisfazione per la scelta della sede, evidenziando il binomio strategico tra la pratica sportiva e la promozione turistica. Il sindaco Valter Stoppini ha sottolineato come la macchina ricettiva sia pronta a mostrare la tradizionale ospitalità locale di fronte a una platea così vasta. L’assessore allo sport Veronica Cavallucci ha ribadito il valore sociale delle competizioni giovanili, ringraziando la Fipav, i comitati e la rete dei volontari per lo sforzo profuso nella gestione dell’evento. Per garantire la massima visibilità, tutte le sfide verranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma YouTube della federazione.