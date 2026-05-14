Centenario francescano Regione finanzia 23 progetti di rilievo umbro

Stanziati oltre 570 mila euro per eventi d’arte a Perugia

La Giunta regionale dell’Umbria ha dato il via libera operativo alle celebrazioni per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Attraverso lo stanziamento di oltre 570 mila euro, l’esecutivo ha approvato il finanziamento dei primi 23 progetti presentati sul territorio, segnando il primo passo concreto previsto dalla specifica normativa regionale approvata a inizio anno. La decisione, ratificata durante l’ultima seduta, mira a sostenere una serie di iniziative che spaziano dalla valorizzazione dei cammini storici alla produzione artistica e cinematografica.

Dettagli del piano di finanziamento regionale

L’Unità di missione ha completato l’esame tecnico delle istanze pervenute entro il 12 maggio 2026, confermando la piena coerenza delle proposte con gli obiettivi istituzionali. Il coinvolgimento territoriale è massiccio e tocca 22 municipalità, tra cui centri come Gubbio, Città di Castello, Spoleto e la stessa città di Perugia. I fondi, che ammontano precisamente a 572.500 euro, sono stati distribuiti seguendo criteri rigorosi: la copertura regionale raggiunge il 60% della spesa ammissibile per gli enti pubblici e le Province, mentre si attesta al 40% per i soggetti del terzo settore e le realtà private.

Tipologia degli interventi e valori in campo

Le proposte selezionate compongono un mosaico variegato di attività. Non si tratta solo di commemorazioni religiose, ma di un piano integrato che include la manutenzione dei percorsi in bicicletta e a cavallo, festival musicali, pubblicazioni editoriali e rassegne d’arte. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di attualizzare l’eredità francescana trasformandola in un volano di crescita culturale e promozione turistica per l’intera regione. Ogni comune coinvolto contribuirà a delineare l’immagine dell’Umbria come cuore pulsante del messaggio del Poverello.

Procedure amministrative e patrocinio nazionale

La delibera numero 466 dello scorso 13 maggio formalizza il sostegno economico a progetti che hanno superato tre diverse fasi di verifica tecnica. Tutte le attività beneficiarie riceveranno il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni, garantendo una rilevanza che travalica i confini locali. I tecnici regionali hanno garantito la regolarità documentale di ogni istanza, assicurando che le risorse vengano impiegate per iniziative capaci di unire spiritualità e tutela dell’ambiente.

Sviluppi futuri e comunicazione integrata

L’amministrazione ha sottolineato che questo è solo il primo blocco di interventi. L’invito rivolto agli enti locali è quello di continuare a presentare programmi coerenti con la legge regionale per arricchire il calendario delle celebrazioni. Queste azioni confluiranno in una massiccia campagna di promozione coordinata, volta a posizionare l’Umbria come meta principale per il turismo lento e religioso nel corso dell’anno centenario. Le procedure per l’accesso ai contributi restano aperte, con la possibilità per nuovi soggetti di candidare proposte attraverso i canali ufficiali dell’ente.