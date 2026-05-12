Rivista San Francesco maggio il focus sulla libertà ad Assisi

Il mensile francescano esplora il disagio giovanile in Umbria

Rivista San Francesco – Il nuovo numero del mensile San Francesco Patrono d’Italia approda in edicola e in versione digitale mettendo al centro una riflessione profonda sul concetto di libertà. L’edizione di maggio non si limita a una definizione teorica ma interpreta questo valore come un percorso di maturazione che si realizza attraverso il legame con l’altro e la cooperazione sociale. Il focus principale della pubblicazione è rivolto alle nuove generazioni, analizzando le complessità che caratterizzano il loro presente in un mondo in costante trasformazione tecnologica e sociale.

Libertà e dipendenza digitale tra i giovani

L’inchiesta giornalistica affronta senza pregiudizi il rapporto controverso tra adolescenti e strumenti digitali. Tra le pagine della rivista emerge l’analisi di fenomeni critici come l’isolamento sociale e l’illusione di compagnia offerta dai social media. Storie come quella di Kaley G.M. evidenziano i rischi di un utilizzo precoce e smodato della rete, mentre le testimonianze di ragazzi come Leonardo, Eleonora e Alì restituiscono l’immagine di una gioventù che, pur essendo costantemente connessa, sperimenta una solitudine inedita. Il numero di maggio si interroga su come trasformare la dipendenza in una forma autentica di autonomia creativa.

Il supporto psicologico e il ruolo degli adulti

Un ampio spazio è dedicato alla salute mentale e alla necessità di figure di riferimento solide. L’approfondimento ospita riflessioni del professor Matteo Lancini, che stimola il mondo adulto a comprendere l’origine di ansia e fenomeni autolesionistici tra i ragazzi. La pubblicazione suggerisce che il disagio giovanile sia spesso una richiesta di ascolto rivolta a genitori ed educatori talvolta troppo distanti. Viene sottolineata l’importanza dei percorsi di psicoterapia e del dialogo intergenerazionale per fornire ai giovani i mezzi necessari a navigare le fragilità quotidiane senza perdere la speranza.

Spiritualità e cultura come bussola interiore

Il richiamo alla figura del Poverello di Assisi funge da orientamento ideale per chi cerca un senso profondo nell’esistenza attuale. In un’intervista a don Davide Banzato, il messaggio francescano viene proposto come uno strumento per riscoprire la propria identità e la pienezza dell’amore. Oltre alla dimensione spirituale, la rivista presenta esempi concreti di cittadinanza attiva, come l’esperienza del Piccolo Teatro di Prova a Roma. Questa iniziativa, nata dalla volontà di Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, dimostra come l’arte e la cultura possano generare comunità resistenti e luoghi di accoglienza necessari contro lo smarrimento sociale.

Centenario francescano e inserti da collezione

In occasione dell’anno centenario, il magazine include un inserto speciale di ventotto pagine dedicato interamente alla spiritualità e alla vita di san Francesco. Studiosi ed esperti analizzano l’impatto storico e contemporaneo del Santo nei campi della scienza, della tecnologia e dell’estetica. Il numero si arricchisce delle rubriche firmate da autorevoli esponenti del mondo accademico e culturale, offrendo una panoramica completa sulla storia dei frati del Sacro Convento. La rivista conferma così la sua missione di dialogo con la modernità, restando fedele alle radici nate nel 1920.