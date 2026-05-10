Incendio in un casolare a Petrignano, evitato il peggio

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio ad Assisi
Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Petrignano di Assisi per un incendio divampato all’interno di un casolare.
Sul posto sono intervenute le squadre della centrale operativa di Perugia che hanno avviato rapidamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all’intera struttura.
Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto senza ulteriori conseguenze per l’edificio.
Non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo.
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