Assisi, antenna a Palazzo: scontro in Consiglio

FdI: “Nessuna informazione ai cittadini, metodo errato”
Scontro politico ad Assisi sull’installazione di un’antenna per la telefonia mobile presso il cimitero della frazione di Palazzo. Durante la seduta del Consiglio comunale del 5 maggio è stata approvata la concessione ventennale alla INWIT S.p.A., decisione contestata duramente da Fratelli d’Italia.
Il gruppo di opposizione, Serena Morosi, denuncia un metodo amministrativo ritenuto “arrogante e privo di trasparenza”, accusando la maggioranza di aver ignorato il dovere di informare preventivamente i cittadini. Secondo quanto evidenziato, l’Amministrazione avrebbe giustificato l’urgenza dell’intervento richiamando la normativa nazionale e le scadenze legate al PNRR, nonostante – viene sostenuto – vi fosse stato tempo sufficiente per un confronto pubblico.
Nel mirino di Fratelli d’Italia anche il mancato rispetto del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione. In particolare, viene contestata la presunta violazione dell’articolo 20, che prevede l’obbligo di garantire adeguata informazione alla cittadinanza, e dell’articolo 11, relativo all’aggiornamento periodico del Piano generale delle localizzazioni, fermo da oltre dieci anni.
Il capogruppo Serena Morosi ha ribadito che la contrarietà non riguarda lo sviluppo tecnologico, ma le modalità con cui sarebbe stato gestito il procedimento: “Non siamo contro il potenziamento della rete, ma chiediamo rispetto delle norme e dei cittadini”.
Durante la seduta, l’opposizione ha chiesto la sospensione della pratica per consentire un confronto con i residenti della frazione di Palazzo, richiesta che però non è stata accolta dalla maggioranza, che ha proseguito fino all’approvazione definitiva.
Fratelli d’Italia annuncia infine che continuerà a monitorare la vicenda, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione nelle scelte che riguardano il territorio.
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