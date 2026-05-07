Assisi, antenna a Palazzo: scontro in Consiglio

Su radio e tv italiane si parla di Nicole Minetti ogni 25 minuti ROMA (ITALPRESS) – La concessione della grazia a Nicole Minetti tiene banco sui nostri media: da quando, lo scorso 11 aprile, è stata diffusa la notizia, il nome dell’ex consigliera regionale ha infatti ottenuto sulle radio e le tv italiane 1.197 citazioni, circa una ogni 25 minuti; il picco di menzioni (434) si è stato […]

Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanzia CROTONE (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata “Welcome”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. I poliziotti stanno eseguendo 93 provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cittadini italiani ed extracomunitari.Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale per […]

Attesa risposta Iran a bozza proposta Usa ROMA (ITALPRESS) – Si attende una risposta, che potrebbe arrivare anche in giornata, da parte dell’Iran alla bozza proposta dagli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. La risposta di Teheran dovrebbe comunque arrivare prima del viaggio di Donald Trump in Cina, il 14-15 maggio. Se entro quella data non sarà stato raggiunto […]

Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finale PERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile delvolley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i BlockDevils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosiaddosso il terzo tricolore della loro storia dopo quelli del 2018(battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nelterzo atto la Sir Susa Scai regola i […]

Psg in finale con l’Arsenal: Dembèlè illude, Kane pareggia ma non basta Finale conquistata grazie al 5-4 dell'andata

Cina, a Tianjin La Traviata è un’opera immersiva nell’architettura italiana TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Vestita come la tragica eroina Violetta, una cantante ha riempito con la sua voce l’animata Italian Style Area. Quest’area, situata nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, è l’unico complesso architettonico dallo stile italiano ben conservato in Asia, testimonianza di una vivace integrazione tra cultura e consumi. L’opera italiana “La Traviata” […]

La Cina chiede una suddivisione equa dei dividendi digitali generati dall’IA NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone in tutto il mondo dovrebbero poter condividere in modo equo i dividendi digitali generati dall’intelligenza artificiale (IA), ha dichiarato ieri un inviato cinese presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Al giorno d’oggi l’IA avanza a un ritmo senza precedenti ed è sempre più integrata nei settori economici e […]

Fonti Pakistan “Iran e Usa vicini a un accordo su nucleare e fondi congelati” ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – L’Iran avrebbe confermato a Washington di non avere “alcuna intenzione” di dotarsi di armi nucleari. Lo hanno riferito fonti pakistane, vicine ai negoziati, all’emittente Al Arabiya. Secondo le stesse fonti, la bozza d’accordo allo studio prevede il rilascio dei fondi iraniani congelati e contiene clausole specifiche sul programma di arricchimento dell’uranio. […]

Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della stazione alle 16:34 (ora di Pechino) di oggi, ed è passato alla fase di volo indipendente. Lo ha reso noto la China Manned Space Agency (Cmsa). Il veicolo rientrerà […]