Assisi celebra la vittoria della Parte de Sotto al Calendimaggio

Spettacolo e tradizione nella settantunesima edizione della festa

La Magnifica Parte de Sotto si aggiudica la settantunesima edizione del Calendimaggio di Assisi, suggellando un risultato straordinario con il secondo successo consecutivo. Il verdetto della giuria, composta dal regista Ascanio Celestini, dal direttore di coro Maurizio Sacquegna e dal professor Umberto Longo, è stato ufficializzato poco dopo le quattro del mattino, dopo quattro intensi giorni dedicati a gare e rappresentazioni teatrali. I rossi della Parte de Sotto raggiungono così quota trentatré vittorie complessive, avvicinandosi alle trentacinque della Nobilissima Parte de Sopra in una competizione che rimane tra le più sentite dell’Umbria.

Uno spettacolo di luci e simbologie

La manifestazione, realizzata con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, oltre al patrocinio del Senato della Repubblica, ha proposto esibizioni serali di rara suggestione. La Nobilissima Parte de Sopra ha costruito il suo racconto attorno alla rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice, trasponendo la classica tragedia greca in uno scenario dove la primavera eterna rappresenta l’armonia originaria del cosmo. Lo spettacolo ha sviluppato il tema della perdita attraverso il viaggio del poeta nella selva oscura, dove la musica diviene strumento di resistenza contro l’inevitabilità del destino. Le coreografie, arricchite da giochi di fuoco e scenografie elaborate, hanno enfatizzato il momento cruciale in cui Orfeo tenta di trattenere Euridice attraverso il suo canto, creando una tensione narrativa che oscillava tra la speranza di riscatto e l’accettazione della fragilità umana.

Il racconto ciclico della Parte de Sotto

La Magnifica Parte de Sotto ha invece strutturato la propria narrazione attorno alla figura di Francesca, detta Ciccilla, una tessitrice che incarna la memoria collettiva attraverso il simbolismo del telaio. Il suo racconto propone una visione cosmologica dove ogni stagione corrisponde a una fase della vita e a una prova spirituale. L’estate, segnata dalle celebrazioni di san Giovanni, fonde i riti solstiziali cristiani con le antiche tradizioni agresti, creando un continuum tra il sacro e il profano. Durante l’autunno, dominato dalla figura di san Michele Arcangelo, emerge il tema della lotta tra il bene e il male, nascosto nelle quotidiane azioni umane. L’inverno rappresenta la prova estrema, il momento in cui la comunità si affida alla fede e all’intercessione di sant’Antonio Abate, protettore contro il fuoco sacro. Infine, la primavera giunge come momento di rinascita e redenzione, quando la terra si rigonfia di nuova linfa e ciò che appariva corrotto si trasforma.

La struttura narrativa e il significato profondo

Le quattro donne—Estella, Agnoletta, Fiammetta e Fiorenza—hanno incarnato le voci della memoria collettiva, tessendo insieme fili di tradizione, spiritualità e ciclo vitale. Il telaio di Francesca diviene così metafora del cosmo stesso, dove ogni stagione rappresenta un filo, ogni vita una trama, ogni evento parte di un disegno più vasto in cui il divino e il terreno si intrecciano inestricabilmente. Questo approccio narrativo ha consentito alla Parte de Sotto di articolare una riflessione profonda sulla continuità storica e spirituale della comunità assisana, trasformando un antico mestiere in simbolo di sapienza universale.

Il verdetto della giuria e il significato della competizione

Il giudizio della giuria ha premiato la capacità della Parte de Sotto di coniugare elementi tradizionali con una reinterpretazione contemporanea dei miti e delle credenze popolari. La scelta di valorizzare il racconto ciclico stagionale e la profondità simbolica della tessitrice Ciccilla ha evidentemente rispecchiato meglio gli standard di valutazione della competizione, incentrati sull’originalità narrativa e sulla capacità di comunicare significati complessi attraverso il linguaggio teatrale e coreonico. La manifestazione, che rimane uno degli appuntamenti più importanti del calendario culturale umbro, continua a rappresentare un momento di straordinaria partecipazione collettiva, dove la storia medievale di Assisi si intreccia con contemporanee esigenze di elaborazione simbolica e artistica.