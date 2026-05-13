Subasio Crossing accende il weekend con sport e natura

Nel borgo di Collepino un ricco programma tra gare e eventi

Assisi, 13 05 2026 – Il Subasio Crossing torna a trasformare il Monte Subasio in un palcoscenico naturale dedicato allo sport outdoor, aprendo un intero weekend di appuntamenti che accompagneranno atleti, famiglie e appassionati fino alla grande prova di trail running della domenica. Un programma fitto, costruito per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza immersiva tra natura, movimento e convivialità.

Il weekend si apre con una serie di iniziative che anticipano l’adrenalina della gara principale. Tra queste spicca il Subasio Gravel, organizzato dallo Spello MTB, che propone due percorsi dedicati agli amanti delle due ruote. Un’occasione per pedalare tra sentieri, oliveti e panorami che raccontano l’identità del Subasio.

Accanto al gravel, spazio alla formazione con il Junior Trail Camp, un laboratorio pensato per i più giovani e guidato da figure di riferimento del settore: Paolo Pajaro e la pluricampionessa azzurra Lisa Borzani. Un momento di crescita tecnica e personale, costruito per avvicinare i ragazzi al trail running attraverso un approccio esperienziale e sicuro.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Villaggio Espositivo, punto di ritrovo per atleti e visitatori. Qui, grazie alla collaborazione con il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Perugia, sarà possibile usufruire di massaggi e trattamenti fisioterapici, un servizio molto apprezzato nelle precedenti edizioni. La giornata si chiuderà con il tradizionale aperitivo di benvenuto a Collepino, un momento di socialità che anticipa l’atmosfera delle gare.

La domenica sarà dedicata alle competizioni. Come da tradizione, il Subasio Crossing propone due tracciati: il percorso impegnativo da 30 km con 1.550 metri di dislivello, noto per la sua selettività e per la capacità di attrarre atleti di alto livello. Un itinerario che tocca luoghi simbolo del territorio, tra cui i castelli di Collepino, San Giovanni e Armenzano, offrendo scorci suggestivi e tratti tecnici che mettono alla prova anche i runner più esperti. Accanto alla distanza maggiore, il percorso da 12 km per 550 metri di dislivello rappresenta un’opzione più accessibile, ideale per chi vuole vivere l’esperienza del trail senza affrontare un impegno eccessivo. Per chi invece preferisce un approccio non competitivo, è previsto un trekking guidato da 10 km con 370 metri di dislivello, arricchito da soste enogastronomiche tra boschi e oliveti, per scoprire il territorio attraverso un ritmo lento e consapevole.

La partenza della manifestazione è fissata alle 9:00. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 15 maggio e includono il gadget ufficiale, la medaglia di finisher e un pacco gara con prodotti tipici e integratori. Il ritiro dei numeri e dei pacchi gara sarà possibile al villaggio di Collepino sabato dalle 15:00 alle 19:00 e domenica dalle 6:00 alle 8:00. Una volta indossato il pettorale, la scena sarà tutta per le gambe, la resistenza e la voglia di attraversare uno degli angoli più affascinanti dell’Umbria, dove natura, storia e sport si intrecciano in un’unica esperienza.

Il Subasio Crossing si conferma così un appuntamento capace di unire sportivi, volontari, associazioni e istituzioni, valorizzando un territorio che trova nello sport outdoor una delle sue espressioni più autentiche. Un weekend che non è solo competizione, ma anche incontro, scoperta e appartenenza, come riporta il comunicato di Gabriele Gentili.

Per informazioni: Il Perugino Running Club, www.umbriacrossing.com