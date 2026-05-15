Incendio in villetta ad Assisi, piano terra dichiarato inagibile

Vigili del fuoco e 118 in azione nel Perugino nel pomeriggio

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio ad Assisi per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta situata in via Ada Negri. L’allarme è scattato intorno alle ore 14.30 quando le fiamme hanno interessato il piano terra dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato in un disimpegno collocato sul retro della cucina. Le cause sono ancora in fase di accertamento, anche se tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un corto circuito o un guasto di natura elettrica.

Intervento dei soccorsi

L’azione dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere rapidamente le fiamme evitando che il rogo si propagasse ad altre zone dell’abitazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stata disposta l’inagibilità dell’alloggio al piano terra della villetta, ritenuto non utilizzabile fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per motivi precauzionali è stata inoltre emessa una diffida all’utilizzo dell’intero piano terra dell’immobile.

Controlli sanitari per l’occupante

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni di salute della donna che occupa l’abitazione.

Non risultano altre persone coinvolte né feriti gravi. Gli accertamenti medici sono stati effettuati in via precauzionale a causa del forte spavento e della possibile esposizione ai fumi sviluppati durante l’incendio.

Accertamenti sulle cause

Le cause precise del rogo restano al momento oggetto di verifica da parte dei tecnici e dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori stanno lavorando per ricostruire l’origine dell’incendio e accertare eventuali malfunzionamenti dell’impianto elettrico o altre criticità che potrebbero aver innescato le fiamme.

L’episodio ha richiesto un rapido coordinamento tra soccorritori e personale sanitario per garantire la sicurezza dell’area e degli occupanti della villetta.