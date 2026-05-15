Spaccio di hashish in centro commerciale, giovane denunciato

Blitz antidroga a Santa Maria degli Angeli, sequestrati involucri

La Polizia di Stato di Perugia ha condotto un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che ha portato alla denuncia di un 19enne per detenzione di hashish destinato alla commercializzazione.

Operazione antidroga nel centro commerciale di Assisi

L’indagine è scattata a seguito di diverse segnalazioni relative ad attività di spaccio presso un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli, una zona caratterizzata da elevato afflusso di famiglie e giovani durante le ore diurne.

Metodologie nascoste e dissimulazione della droga

Gli investigatori del Commissariato di Assisi hanno identificato un sistema particolare di occultamento della sostanza stupefacente. Il giovane ricorreva a strategie di camuffamento utilizzando elementi comuni presenti nell’esercizio: vasi decorativi posizionati fra i tavoli, giochi destinati ai minori e altri spazi facilmente raggiungibili ma apparentemente innocui. Questa tattica gli consentiva di recuperare rapidamente la droga nel momento delle transazioni commerciali, mantenendo una distanza apparente fra il possesso e la cessione.

Il blitz e il sequestro

Durante i servizi di vigilanza intensificati, gli agenti hanno osservato il 19enne entrare nel locale e procedere a nascondere involucri all’interno dei recipienti floreali. Fermato subito dopo all’esterno dell’esercizio, il giovane ha fornito una confessione immediata, rivelando la presenza di due frammenti di hashish che erano stati occultati. I materiali sono stati sequestrati dai poliziotti e catalogati come elemento di prova.

Conseguenze legali e procedura

Trasferito presso la struttura del Commissariato, il 19enne è stato sottoposto all’iter procedurale standard. Al termine delle verifiche amministrative e investigative, è stato formalizzato un atto di denuncia per il reato di possesso di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. Il giovane è stato lasciato in libertà, in attesa di ulteriori sviluppi procedurali presso l’autorità giudiziaria competente.

Contesto della zona e pericoli pubblici

Santa Maria degli Angeli rappresenta una delle aree maggiormente frequentate della provincia perugina, con una notevole presenza di utenti civili fra cui numerosi minori. La scelta di effettuare lo spaccio in questo contesto aveva comportato rischi significativi per la sicurezza collettiva e per la protezione dei giovani dalle sostanze vietate. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto una catena di potenziali contaminazioni sociali.

Strategie di contrasto delle autorità

Le operazioni antidroga coordinate dal Commissariato di Assisi rientrano in un programma più ampio di presidio territoriale e monitoraggio costante delle aree ad alto flusso di persone. La Polizia di Stato continua a sviluppare attività investigative mirate a identificare i soggetti coinvolti in attività di traffico, con particolare attenzione ai contesti frequentati da famiglie e studenti.

L’operazione rappresenta un esempio dell’impegno istituzionale nel contenere fenomeni di microtraffico che caratterizzano i centri commerciali frequentati durante il giorno. Le modalità operative identificate permetteranno alle autorità di rafforzare ulteriormente i protocolli di sorveglianza e prevenzione nei prossimi mesi.