Spogliazione, Accrocca: “La fede si vive con amore”

La bulgara Dara vince l’Eurovision davanti ad Israele, quinto Sal Da Vinci ROMA (ITALPRESS) – E’ la Bulgaria a trionfare nella 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nella serata finale di Vienna, infatti, si è imposta Dara con il suo “tormentore” “Bangaranga”. La 27enne cantante, che non era tra le favorite della vigilia, ha regalato alla Bulgaria il primo successo all’Eurovision. Grazie anche ad un televoto quasi plebiscitario, […]

Modena, Tajani “Luca Signorelli è un eroe” ROMA (ITALPRESS) – “Luca Signorelli è un eroe. E’ uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell’uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo valoroso gesto di altruismo, un esempio […]

Trump “Se l’Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti” ROMA (ITALPRESS) – L’Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. “Hanno interesse a concluderlo”, ha poi aggiunto.– foto Ipa Agency – (ITALPRESS).

Fitto “Il Sud può diventare ponte europeo nel contesto Mediterraneo” NAPOLI (ITALPRESS) – Intervenendo a Sorrento al forum Verso Sud di Teha Group (The European House – Ambrosetti), il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha ribadito la centralità del Mediterraneo e del Mezzogiorno nelle strategie europee di sviluppo, coesione e competitività, richiamando la necessità di un approccio integrato alle politiche territoriali e di […]

Mattarella chiama il Sindaco di Modena ed esprime vicinanza a città ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città dopo i fatti di questo pomeriggio, quando un uomo ha investito ad alta velocità un gruppo di pedoni, causando sette feriti. Il Capo dello Stato ha chiesto al primo […]

Meloni “Quanto accaduto a Modena è gravissimo” ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il […]

Svitolina vince gli Internazionali femminili, in finale battuta Gauff ROMA (ITALPRESS) – Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – settima forza del seeding – piega al terzo set la statunitense – finalista della passata edizione – Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4 6-7(3) 6-2, in due […]

Auto in corsa travolge pedoni a Modena: 8 feriti, 4 sono gravi. Fermato 31enne MODENA (ITALPRESS) – In via Emilia centro, a Modena, un’auto a tutta velocità ha travolto diversi pedoni in largo Porta Bologna, finendo poi la propria corsa contro la vetrina del negozio Dallari Abbigliamento. Secondo quanto riferito, sono 8 i feriti, 4 di questi in condizioni gravi. Sul posto anche gli elisoccorso del 118 da Bologna […]

Narvaez vince per distacco a Fermo, Eulalio resta in maglia rosa FERMO (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez vince in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. Seconda affermazione in questa edizione della corsa dopo quella di Cosenza, la quarta in carriera, per lo scalatore ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG, secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 32″ di ritardo, terzo […]