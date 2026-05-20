Aido donazione organi ad Assisi nel nome di San Francesco

Aido donazione – La sezione assisana dell’Aido ha concluso il progetto “Il dono che riaccende la vita”. L’iniziativa mira a diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Il punto culminante è stato lo spettacolo musicale “Forza venite gente” al Lyric di Assisi. La rappresentazione si ispira alla figura di San Francesco d’Assisi come simbolo di fraternità. L’evento ha unito arte, spiritualità e impegno civile in un unico momento collettivo. La partecipazione del pubblico dimostra l’interesse crescente verso questi temi sociali.

Il patto di amicizia tra comuni

La presentazione del progetto si è svolta nella Sala della Conciliazione . Durante la mattinata è stato sottoscritto il Patto di amicizia istituzionale. I firmatari sono il gruppo comunale Aido di Assisi e quello intercomunale di San Francesco al Campo. Questo accordo rafforza la rete territoriale per promuovere la cittadinanza attiva. L’obiettivo è rendere accessibile un tema spesso considerato complesso o tabù. Attraverso linguaggi artistici il messaggio diventa comprensibile ed emotivamente coinvolgente. La collaborazione tra enti locali amplifica l’impatto delle campagne di sensibilizzazione.

Sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio

L’inizio del cammino progettuale ha incluso una giornata intensa di attività formative. Gli organizzatori definiscono l’avvio come un momento di forte valore simbolico. Sono stati previsti incontri strutturati all’interno degli istituti scolastici del territorio. Workshop e campagne di sensibilizzazione hanno coinvolto direttamente i giovani studenti. L’approccio educativo punta a spiegare concretamente il significato del dono di sé. Si tratta di tradurre i principi francescani in gesti civili contemporanei. La continuità con le associazioni locali garantisce sostenibilità alle azioni intraprese.

Arte come veicolo di consapevolezza sociale