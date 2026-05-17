Subasio Crossing infiamma il podismo e conquista il pubblico

Grande festa del trail running a Collepino tra sport e natura

Assisi, 18 maggio 2026 – La manifestazione Subasio Crossing ha superato i confini della semplice competizione agonistica, unendo la passione per la corsa in montagna al fascino delle escursioni su due ruote. Sabato scorso, infatti, i ciclisti del comparto gravel hanno inaugurato il fine settimana esplorando i suggestivi sentieri del territorio umbro. Il successo della rassegna non si misura solo attraverso i riscontri cronometrici, ma risiede soprattutto nel clima di condivisione, amicizia e promozione del benessere collettivo che ha unito partecipanti e spettatori in un abbraccio ideale.

Il tracciato più impegnativo e tecnico, caratterizzato da uno sviluppo complessivo di 30 chilometri con ben 1.550 metri di dislivello positivo, ha incoronato un dominatore assoluto. Alessandro Mezzetti, portacolori dell’Atletica Capanne Pro Loco, ha stracciato la concorrenza completando la propria fatica con il tempo straordinario di 2h27’29”. Il vincitore ha imposto un ritmo insostenibile fin dalle prime battute, creando un solco incolmabile tra sé e gli inseguitori. Johnnder Faccenda si è dovuto accontentare della seconda piazza, staccato di 5’42” dal leader della corsa. Il terzo gradino del podio è andato invece a Giulio Nulli della Mud & Glory Academy, giunto al traguardo con un ritardo di 7’54”, mentre hanno chiuso la top five nell’ordine Leonardo Caporalini della Space Running e Luca Lombardi.

La gara in rosa sulla distanza regina ha vissuto sul monologo di Lisa Borsani, portacolori della Bergamo Stars Atletica ed ex atleta della nazionale azzurra. Borsani ha confermato il suo spessore non solo come atleta, ma anche come educatrice, dato che il sabato precedente aveva guidato con grandissimo profitto lo Junior Trail Camp, trasmettendo l’amore per la corsa in montagna a un folto gruppo di ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. L’atleta bergamasca ha tagliato il traguardo in 3h22’53”, infliggendo un distacco di 5’07” a Donatella Acciaro della Podistica Pontelungo. Al terzo posto si è classificata un’ottima Lorena Piastra, portacolori della TX Fitness, distanziata di 6’02” dalla vincitrice.

Accanto alla prova regina, il pubblico ha assistito a una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena sul tracciato corto di 12 chilometri, che presentava un dislivello di 550 metri. Al maschile, il più veloce di tutti è stato Daniele Rellini del Di Gioia Team, capace di bloccare le lancette del cronometro sul tempo di 57’50”. Rellini ha piegato la fiera resistenza di Jack Perugini della Polisportiva Servigliano, distanziato di 2’10”. Il terzo posto è stato conquistato da Leonardo Rapaccioli del Titans Team Nocera Umbra, giunto a 2’37” dalla vetta. Nella gara femminile si è imposta con autorità l’esperta Ana Nanu dell’Atletica Casone Noceto, capace di chiudere in 1h08’32”. Alle sue spalle si sono piazzate Melania Fiordi della Molon Labe e Francesca Prioreschi della Mud & Glory Academy.

La perfetta riuscita della kermesse è il frutto del lavoro instancabile svolto dai numerosi volontari e assistenti, che hanno vigilato sulla sicurezza del percorso e gestito impeccabilmente i servizi logistici. Il comitato organizzatore ha espresso profonda gratitudine verso tutti i collaboratori per lo sforzo profuso durante il weekend ora l’attenzione del gruppo Umbria Crossing si sposta immediatamente verso il prossimo grande obiettivo stagionale.

Le energie sono infatti già proiettate verso l’attesissima prima edizione della Perugia Jazz Half Marathon, fissata in calendario per il prossimo 4 luglio, un evento che promette di fondere lo sport con il fascino della musica.