L’arte di decidere: a Assisi un Camp per manager e professionisti tra pragmatismo aziendale e saggezza francescana

Prendere decisioni, possibilmente giuste, è una delle sfide più costanti, delicate e complesse nella vita di chiunque si trovi a guidare persone, progetti o organizzazioni. Ogni giorno, manager, imprenditori e professionisti sono chiamati a scegliere direzioni precise in contesti sempre più fluidi e imprevedibili. Eppure, decidere bene non è mai un automatismo: richiede lucidità, metodo, aderenza ai valori, capacità di ascolto e una buona dose di coraggio.

Per rispondere a questa esigenza concreta, dal 12 al 14 giugno 2026, Santa Maria degli Angeli (Assisi) ospiterà una nuova edizione del Camp “L’arte di decidere”, un percorso di formazione esperienziale promosso dal progetto Leadership Francescana e ospitato presso l’Hotel Domus Pacis.

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma estremamente pragmatico: offrire ai partecipanti un metodo chiaro per affrontare la complessità, leggendo le situazioni da più prospettive e imparando a distinguere ciò che è davvero essenziale dal “rumore di fondo” che spesso confonde i processi decisionali.

Una doppia lente: strumenti manageriali e visione valoriale

Ciò che distingue questo percorso dai tradizionali corsi di formazione manageriale è l’adozione di una doppia lente d’osservazione: da un lato la concretezza dei moderni strumenti di business, dall’altro la saggezza di Francesco d’Assisi.

Francesco è stato un uomo di scelte radicali e controcorrente. Nel gestire un Ordine in piena e tumultuosa crescita, ha dovuto più volte prendere decisioni complesse e fortemente innovative, affrontando crisi profonde e trasformandole in opportunità. Le sue intuizioni e le “regole” che si è dato per comprendere la propria vocazione offrono, ancora oggi, spunti straordinariamente attuali per chi è chiamato a guidare processi e persone.

Allo stesso tempo, il Camp rifiuta qualsiasi approccio teorico o astratto. I facilitatori non si pongono come “guru”, ma come tecnici che mettono le proprie competenze a disposizione dei partecipanti. Il percorso si svilupperà attraverso tre step sequenziali: capire dove ci si trova a livello decisionale – analizzando anche le trappole mentali e i bias cognitivi -, definire la meta in modo efficace e, infine, strutturare i criteri e le abitudini per raggiungerla.

I laboratori e la mappa del “Business Model You”

Le tre giornate alterneranno momenti di riflessione, testimonianze e visite nei luoghi francescani a veri e propri workshop pratici. Tra gli strumenti centrali utilizzati figurano le regole del Time Management e il Business Model You. Quest’ultimo, evoluzione del celebre Business Model Canvas applicato alla persona, opererà come una vera e propria mappa per guidare i partecipanti nella visualizzazione delle proprie idee e delle proprie potenzialità.

L’approccio didattico si basa sulla concretezza: le sessioni prevedono infatti laboratori dedicati alla definizione dei passi strategici per il futuro, affinché ogni partecipante possa tradurre l’esperienza in obiettivi reali. Il miglioramento, nello spirito della leadership francescana, è una dinamica costante che si alimenta di piccoli e continui passi concreti.

Relatori e dettagli logistici

Il team dei docenti unisce anime e competenze complementari: Marco Asselle, frate minore, laureato in Economia e Commercio e dottore in Scienze Sociali, attivo come coach e consulente aziendale; Marco Piermarini, imprenditore, formatore e consulente sui temi di organizzazione aziendale e sostenibilità ESG; e Donatella Vaccari, storica dell’arte e responsabile del Museo della Porziuncola, che guiderà i partecipanti alla scoperta dell’eredità artistica e spirituale del territorio.

Il Camp inizierà venerdì 12 giugno alle ore 14:00 e si concluderà domenica 14 giugno alle 14:30. Per garantire l’efficacia delle sessioni di laboratorio e un alto livello di interazione e networking, il numero massimo di posti è limitato a 40 partecipanti.

La quota standard di iscrizione al solo corso è di € 230, ma è prevista una riduzione a € 200 per coloro che scelgono di soggiornare o usufruire dei pacchetti pasto in convenzione presso l’Hotel Domus Pacis. Per confermare la propria partecipazione, le iscrizioni dovranno essere completate entro il 7 giugno.

Tutte le informazioni dettagliate sul programma, le modalità di iscrizione e i dettagli logistici sono consultabili sulla pagina ufficiale dell’evento: https://leadershipfrancescana.it/corsi/larte-di-decidere/.