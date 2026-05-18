Circolo Peppino Impastato organizzato pranzo a Tordandrea

Partecipazione e condivisione animano il raduno ad Assisi

Nella cornice della frazione di Tordandrea, il Circolo “Peppino Impastato” di Assisi ha organizzato un momento di aggregazione che ha portato insieme militanti, sostenitori e cittadini intorno a un tavolo di convivialità e impegno collettivo. L’incontro rappresenta una delle iniziative ricorrenti attraverso le quali la realtà locale del Partito della Rifondazione Comunista mantiene vivi i principi di coesione e mobilitazione dal basso.

Simboli e valori al centro della giornata

Le bandiere della pace e della Palestina hanno dominato lo spazio insieme ai vessilli del movimento comunista, creando un’atmosfera densa di significati politici. Accanto a questi si ergevano i simboli dei Giovani Comunisti, segnale della continuità generazionale che caratterizza l’impegno della realtà assisana. La scelta di questi simboli non è casuale, ma riflette le priorità programmatiche su cui il circolo concentra la propria azione.

Partecipazione e condivisione come motore politico

L’evento ha attratto un pubblico variegato, dai tesserati storici sino a chi semplicemente condivide sensibilità sui temi affrontati. Questa composizione eterogenea rappresenta un elemento di forza per il circolo, che interpreta l’aggregazione politica non come esclusione bensì come capacità di dialogo con le diverse sensibilità del territorio. La convivialità non ha rappresentato un semplice contorno, ma un elemento strutturale dell’iniziativa, dove mangiare insieme diventa metafora di costruzione di comunità.

Interludio culturale e musicale

Intramezzato da momenti musicali e interventi di carattere culturale, l’incontro ha offerto spazi per l’espressione collettiva al di là della semplice discussione politica. Questa scelta metodologica rivela una concezione della politica che non si esaurisce nella retorica, ma si nutre della condivisione emotiva e della dimensione umana del confronto.

Il contesto storico come sfondo dell’impegno

Le dichiarazioni dalla dirigenza del circolo collocano l’iniziativa dentro un quadro interpretativo più ampio. Secondo quanto comunicato, il momento storico contemporaneo è segnato da conflitti armati su scala globale, da fratture socioeconomiche crescenti e dalla diffusione della precarietà lavorativa. In questo scenario, il circolo individua nella costruzione di spazi pubblici di discussione una risposta politica concreta, uno strumento per riportare al centro dell’attenzione collettiva questioni relative ai diritti fondamentali, alla dignità del lavoro, alla costruzione della pace e alla ricerca della giustizia redistributiva.

Impegno continuativo sul territorio

Con la chiusura dell’evento, il circolo ha espresso gratitudine verso quanti hanno partecipato attivamente alla riuscita della giornata, sia come partecipanti che come organizzatori. Contestualmente, ha confermato l’intenzione di proseguire lungo il percorso di promozione di momenti aggregativi sul territorio, intesi come opportunità di rafforzamento della coesione interna, di esercizio della solidarietà concreta e di costruzione di piattaforme di mobilitazione collettiva su temi di rilevanza sociale e politica.