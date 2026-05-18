Asili nido presentano open day e iscrizioni per il 2026

Tre giornate di visite nelle strutture comunali aperte ad Assisi

Assisi, 18 maggio 2026 – Gli asili nido comunali di Assisi aprono le porte alle famiglie con un ciclo di open day in programma dal 20 al 22 maggio 2026, sempre dalle 17.30 alle 19.00. Un’occasione pensata per permettere ai genitori di conoscere da vicino ambienti, personale educativo e attività proposte nelle tre nuove strutture inaugurate nel novembre 2025 e oggi pienamente operative. La cooperativa sociale Aldia, che gestisce i servizi, ha definito un calendario che coinvolge i tre poli educativi: il Nido d’infanzia di Rivotorto (20 maggio), il Nido d’infanzia di Petrignano (21 maggio) e il Nido d’infanzia di Castelnuovo (22 maggio). Durante le visite, educatori, operatori e coordinatori illustreranno i percorsi formativi, le attività ludiche e creative, i laboratori didattici e le opportunità offerte alle famiglie. Per informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: 329 7996457; silvia.moretti@aldia.it

Gli open day rappresentano un momento utile per comprendere l’organizzazione quotidiana dei nidi, la progettazione educativa e la qualità degli spazi pensati per accogliere bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Le strutture comunali sono oggi quattro, includendo anche il nido “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021.

Il servizio, come riporta il comunicato Città di Assisi – si caratterizza per un approccio centrato sul benessere del bambino, sulla relazione con le famiglie e sulla costruzione di un ambiente accogliente, sicuro e stimolante. Gli open day consentono di osservare da vicino materiali, arredi, laboratori e modalità di interazione tra educatori e piccoli utenti.

Sono aperte fino al 31 maggio 2026 le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno educativo 2026-2027. Le domande devono essere presentate tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e inviate via PEC all’indirizzo ufficiale dell’Ente, complete di documenti d’identità dei genitori e, se presente, dell’attestazione ISEE 2026. Le domande vanno presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente link: https://www.comune.assisi.pg.it/servizi/educazione_e_formazione/servizio_25.html

Le istanze vanno firmate da entrambi i genitori, corredate da copia dei documenti d’identità di quest’ultimi e di eventuale attestazione ISEE 2026. Vanno inviate a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 31 maggio 2026, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. È possibile effettuare l’invio all’indirizzo PEC del Comune anche attraverso la mail ordinaria, assicurandosi di ricevere il numero di protocollo relativo alla domanda inviata. Le istanze possono essere consegnate anche a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, in tal caso entro e non oltre le ore 13:00 del 29 maggio 2026.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune: scuola@comune.assisi.pg.it – tel. 075 8138626 – 651- 627.