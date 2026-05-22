Restauro Abbazia San Benedetto Subasio apre il 2 giugno

Lions Club Assisi inaugura la cinta muraria con meeting

L’inaugurazione del restauro della copertina della cinta muraria dell’Abbazia di San Benedetto al Subasio si terrà il 2 giugno alle 17,15 sul Monte Subasio. L’intervento è stato promosso e finanziato dal Lions Club di Assisi nell’ambito del service nazionale Agenti pulenti custodi del tempo. L’appuntamento è aperto al pubblico con prenotazione al 338 3335625.

Cerimonia con esperti e istituzioni

Dopo i saluti istituzionali prenderanno parola i curatori del progetto, l’ingegner Lorenzo Neri e Lucio Mencarelli, entrambi soci del Lions Club di Assisi. Seguiranno gli interventi del professor Elvio Lunghi, del dottor Piermaurizio Della Porta e dell’architetto Cristina Piatti. Il meeting approfondirà il tema Abbazia di San Benedetto al Subasio tra arte storia e memoria. Al termine il Lions Club di Assisi offrirà un aperitivo a tutti i presenti.

Impegno per territorio e cultura

Il presidente Luigi Rossetti ha sottolineato il valore dell’iniziativa. Questo importante meeting rappresenta la cifra dell’impegno del Lions Club di Assisi per il territorio in occasione dell’anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco e dei 60 anni dalla fondazione del club. Rossetti ha ricordato come le cause umanitarie ed i service che vedono impegnati i soci Lions in attività tra loro molto diverse convergono tutte verso un comune obiettivo, quello di servire a favore delle comunità, dei più fragili, dei valori della pace e della cultura.

Valorizzazione del complesso monastico

L’obiettivo del club è restituire fruibilità al sito sul Subasio. Per tutto ciò abbiamo inteso offrire ai cittadini del nostro territorio in occasione di questo evento l’esperienza di una visita e l’illustrazione, da parte di noti esperti di arte e cultura, della storia e delle caratteristiche di questo straordinario complesso monumentale. L’auspicio è che anche grazie al nostro contributo possa tornare ad essere fruito da abitanti e turisti.

Ringraziamenti alla comunità religiosa

Il presidente ha chiuso con un riconoscimento specifico. Un particolare ringraziamento va alla madre Badessa ed alla comunità del Monastero di San Paolo di Bastia Umbra che hanno generosamente consentito e supportato le impegnative attività per la realizzazione di questo service. L’Abbazia di San Benedetto al Subasio resta un patrimonio storico e spirituale di rilievo per l’intera area di Assisi.