Palio del Cupolone rievocazione ottocentesca SantaMariaAngeli

Città di Assisi giugno palio cupolone decima edizione ad Assisi

Edizione del decennale tra storia e identità locale

A Santa Maria degli Angeli Santa Maria degli Angeli prende forma la decima edizione del Palio del Cupolone, rievocazione storica che celebra il mondo ottocentesco attraverso teatro, cortei e competizioni tra rioni. L’evento si svolgerà dal 12 al 20 giugno e coinvolgerà l’intero tessuto sociale e culturale della comunità, consolidando un percorso iniziato nel 2016. La manifestazione, legata al territorio di Assisi, si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti per la valorizzazione della memoria storica locale.

Stendardi, arte e giuria tecnica

La presentazione ufficiale degli stendardi e del programma ha segnato un passaggio centrale dell’edizione 2026. L’opera destinata al rione vincitore del Palio è stata realizzata dall’artista Francesca Capitini, con una composizione che intreccia elementi letterari e simbolici legati a Giosuè Carducci e a San Francesco. Parallelamente, lo stendardo per i Giochi dei Muje nasce dal concorso scolastico che ha coinvolto gli istituti del territorio, confermando il ruolo educativo dell’iniziativa.

La giuria tecnica incaricata di valutare cortei e spettacoli sarà composta da Andrea Collavino, Cristina Bianchi e Gianluca Stefani, figure provenienti dal mondo del teatro, della scenografia e della ricerca storica.

Il programma della manifestazione

Il Palio del Cupolone si articola in nove giornate di eventi, con prove teatrali e competizioni tra i rioni del Campo, Fornaci e Ponte Rosso. Le principali sfide includono cortei teatrali, spettacoli di piazza, disfida dei rioni e il gioco della fabbrica. Ogni prova contribuirà alla classifica finale che decreterà il rione vincitore nella serata conclusiva del 20 giugno.

Apertura del decennale e coinvolgimento delle nuove generazioni

L’apertura ufficiale è prevista per il 12 giugno con una cerimonia celebrativa e lo spettacolo “La Danza delle Stagioni”, che unisce danza, teatro e tradizione popolare. Il giorno successivo sarà dedicato ai Giochi dei Muje, riservati ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni, con attività ludiche che rafforzano il senso di appartenenza e la trasmissione della memoria collettiva.

Spettacoli dei rioni e premio teatrale

I tre rioni porteranno in scena produzioni teatrali originali ispirate all’Ottocento umbro. Ponte Rosso presenterà “Mejo esse Tegamino”, Fornaci proporrà “La Scuola Democratica ossia il Vero Repubblicano”, mentre il Rione del Campo porterà “Voci di carta”. Le rappresentazioni saranno valutate anche ai fini dell’assegnazione del premio “Cavaliere Arnaldo Manini”, dedicato alle migliori interpretazioni attoriali.

Socialità, tradizione e calendario eventi

Accanto alle competizioni, la manifestazione propone spazi conviviali come la Locanda “Posta e Cavalli” e il “Caffè 800”, che accompagneranno tutte le serate con proposte gastronomiche legate alla tradizione locale.

Di seguito il calendario completo degli eventi:

Venerdì 12 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 21.30: Cerimonia di apertura della manifestazione alla presenza delle autorità civili e religiose della città

• ore 22.00: “La danza delle stagioni” spettacolo di apertura

Sabato 13 giugno 2026

• ore 18.30: Palio dei Muje, disfida tra rioni con concorrenti di età compresa fra 10 e 16 anni (Tiro con la cerbottana, Tiro con la fune, Passa il mattone, Corsa con i carretti)

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Assegnazione Palio dei Muje

• ore 22.30: Bandi di sfida tra i rioni

Domenica 14 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Cortei Teatrali

Lunedì 15 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Spettacolo di piazza – Rione Ponte Rosso “Mejo esse Tegamino”

Martedì 16 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Spettacolo di piazza – Rione Fornaci “La Scuola Democratica ossia il Vero Repubblicano”

Mercoledì 17 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Spettacolo di piazza – Rione del Campo “Voci di carta”

Giovedì 18 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

Venerdì 19 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 22.00: Disfida dei rioni (Corsa delle botti, Tiro con la fionda, Tiro alla fune a tre, Corsa con il carro)

Sabato 20 giugno 2026

• ore 19.00: Apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800”

• ore 21.30: Assegnazione del premio “Cavaliere Arnaldo Manini” alle due migliori interpretazioni teatrali femminile e maschile del Palio del Cupolone

• ore 22.00: Gioco La Fabbrica

• ore 23.30: Proclamazione del Rione vincitore e assegnazione del Palio del Cupolone 2026 X edizione