Tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli tra scienza e fede

Palio del Cupolone – Il Palio del Cupolone presenta una nuova iniziativa dedicata al dialogo tra scienza, etica e spiritualità, proponendo un confronto che intreccia evoluzione biologica e custodia del creato. La tavola rotonda “Nostra Matre Terra – Dal Darwinismo alla Custodia del Creato” si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 9 all’Auditorium Comunale di Santa Maria degli Angeli, all’interno del programma del decennale di J’Angeli 800.

Un confronto tra Darwin e la visione francescana

L’appuntamento nasce per coinvolgere studenti, docenti e cittadini in una riflessione ampia sul rapporto tra uomo e natura. Il pensiero scientifico di Charles Darwin e il messaggio di San Francesco d’Assisi diventano i due cardini di un percorso che unisce analisi evoluzionistica, responsabilità ambientale e spiritualità francescana, offrendo una lettura contemporanea delle sfide ecologiche.

L’apertura istituzionale sarà seguita dalla conduzione del professor Emanuele Piccioni, docente di Scienze Naturali al Liceo Scientifico di Assisi, che guiderà il pubblico attraverso letture tratte da L’origine della specie e dal Cantico delle Creature, testi simbolo di due visioni complementari del creato.

Due sessioni per esplorare natura e responsabilità

La prima parte dell’incontro sarà dedicata ai processi evolutivi e ai meccanismi che regolano la vita sulla Terra, con l’intervento della professoressa Denise Vincenti dell’Università degli Studi di Perugia. Il suo contributo offrirà un quadro aggiornato delle dinamiche naturali e del loro significato nella comprensione dell’ambiente.

La seconda sessione approfondirà invece la dimensione etica e spirituale della tutela del pianeta. Fra Gianluca Zuccaro, docente di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, analizzerà il valore della custodia del creato nella tradizione francescana, evidenziando il ruolo delle comunità nella protezione degli ecosistemi.

Una rete di collaborazioni per un progetto condiviso

L’iniziativa è sostenuta da una vasta rete di realtà scolastiche e culturali: Istituto Comprensivo Assisi 2, Liceo Scientifico di Assisi, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, Istituto Comprensivo Assisi 1, Istituto Alberghiero di Assisi e Biblioteca Comunale di Assisi. Importante anche il contributo della Galleria del Cantico delle Creature del Santuario di San Damiano e l’illustrazione realizzata da Guendalina Passeri.

Accanto alle istituzioni figurano numerose associazioni del territorio, tra cui Pro Loco Angelana, Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio, Confcommercio Assisi, Lions Club Assisi, AVIS Comunale di Assisi, CTF Cultura, ASD Angelana 1930 e Il Rubino. A queste si aggiungono partner aziendali come F.lli Fragola S.p.A., Manini Prefabbricati S.p.A., F.lli Buini Legnami S.r.l. e Ascesi Resort, che sostengono la diffusione dell’iniziativa.

Un evento che unisce tradizione, cultura e impegno civile

Il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi e Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi O.F.M. conferma il valore istituzionale dell’appuntamento, che si inserisce nel percorso delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco.

“Nostra Matre Terra” si propone come un momento di confronto aperto e partecipato, capace di unire linguaggi diversi e generazioni differenti. L’obiettivo è promuovere una visione condivisa della tutela del pianeta, rafforzando la consapevolezza del ruolo che ogni individuo può assumere nella salvaguardia dell’ambiente, in continuità con lo spirito del Palio del Cupolone.