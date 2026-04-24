Colussi celebra il capitale umano con convito storico per i pensionati

Petrignano riunisce quasi 180 ex dipendenti in evento senza precedenti

Un riconoscimento al lavoro di generazioni

La storica azienda dolciaria ha voluto celebrare domenica scorsa, 19 aprile, coloro che hanno contribuito nel tempo alla costruzione della propria identità. Presso l’impianto sportivo della frazione di Petrignano, quasi 180 ex dipendenti hanno partecipato a un convivio organizzato dalla famiglia Colussi, evento privo di precedenti sia per l’azienda che per altre realtà produttive del territorio assisano.

L’iniziativa rappresenta un momento di straordinaria sintesi tra la memoria storica dell’impresa e il riconoscimento del contributo umano che ne ha segnato le tappe fondamentali. Lavoratori che hanno trascorso decenni nei vari settori della produzione, affrontando le sfide di periodi diversi, hanno trovato in questo convito l’opportunità di ritrovarsi e di essere formalmente onorati per quanto dedicato all’azienda nel corso della loro vita professionale.

Il significato di una scelta imprenditoriale consapevole

Tra i partecipanti all’evento era presente il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, il quale ha rimarcato l’importanza strategica della Colussi nell’economia sia locale che nazionale. L’amministratore ha evidenziato come iniziative di questo genere riflettano un profondo senso di comunità e un riconoscimento autentico della lealtà professionale, aspetti che raramente trovano spazi di celebrazione nel contemporaneo.

L’evento ha assunto i connotati di una vera e propria testimonianza sulla vitalità di una realtà imprenditoriale che non dimentica le proprie radici. Alcuni dei commensali erano persone che avevano concluso il proprio rapporto lavorativo più di due decenni prima, rendendo ancora più significativo il loro coinvolgimento in una celebrazione che parla di continuità e appartenenza.

La visione della famiglia Colussi sul valore umano

Angelo Colussi ha sottolineato durante l’incontro come il traguardo raggiunto dal gruppo sia stato possibile grazie al lavoro quotidiano di numerosi addetti che hanno operato in diversi ambiti della filiera produttiva. Secondo il presidente, questa rimpatriata assumeva anche il valore di momento aggregativo dove la gratitudine non era meramente dichiarativa, ma si concretizzava nella condivisione di spazi e di momenti comunitari.

La prospettiva espressa dalla leadership aziendale trasfigura il concetto stesso di capitale umano, trasformandolo da semplice dicitura manageriale a riconoscimento tangibile del valore generativo che ogni persona ha apportato alle dinamiche aziendali. La scelta di estendere questa stessa attenzione anche ai dipendenti attualmente in organico testimonia una coerenza strategica nella visione del ruolo umano nello sviluppo aziendale.

Petrignano e la memoria industriale del territorio

L’ubicazione dell’evento presso l’impianto sportivo di Petrignano non è una scelta casuale. La frazione assisana mantiene una profonda connessione con la storia della Colussi, essendo sede storica delle operazioni produttive. Lo spazio pubblico che ha ospitato il convito diventa così testimone di una relazione bidirezionale tra azienda e comunità, dove il riconoscimento dei lavoratori passa anche attraverso la condivisione di luoghi che appartengono all’intera collettività locale.

La partecipazione del sindaco Stoppini ha ulteriormente rafforzato questo legame, posizionando l’evento non come questione meramente interna all’azienda, ma come fenomeno di rilevanza civica per il territorio. Il tessuto economico di Assisi si regge infatti anche su questa continuità di imprese che mantengono rapporti costruttivi con chi ne ha alimentato la crescita nel tempo.

Innovazione nel modello relazionale dell’impresa

Qualificando questa iniziativa come la prima nel suo genere sia per la Colussi che per altre aziende del comprensorio, si evidenzia come il settore privato stia progressivamente riscoprendo modalità di engagement che enfatizzano la relazione affettiva e storica oltre quella puramente transazionale. In un contesto dove le dinamiche lavorative frequentemente si risolvono in lettere di licenziamento e consultazioni statistiche, la scelta di dedicare risorse e tempo a una celebrazione della memoria collettiva assume i connotati della vera innovazione.

Questo modello relazionale, se replicato e sviluppato ulteriormente, potrebbe rappresentare un elemento di differenziazione competitiva per le aziende che lo adottano, creando un valore aggiunto in termini di brand perception e di coesione comunità­aria che travalica le semplici metriche produttive.

Prospettive future e continuità generazionale

La dichiarazione di Angelo Colussi riguardante l’intenzione di estendere questa medesima attenzione ai lavoratori attivi prefigura un’evoluzione della cultura aziendale in senso inclusivo. Non si tratta semplicemente di promesse retoriche, ma di un orientamento che sembra trovare concretezza nella materialità dell’evento realizzato. La capacità di una leadership di trasformare il capitale umano da concetto astratto a priorità fattiva rappresenta un aspetto decisivo per la sostenibilità di lungo periodo di qualsiasi impresa.

L’evento di Petrignano potrebbe dunque costituire un precedente significativo nel panorama industriale umbro, evidenziando come il valore di un’azienda non risieda unicamente nella capacità produttiva, ma nella qualità dei rapporti che essa sa mantenere con tutte le persone che, in diversi momenti storici, hanno contribuito alla sua edificazione.