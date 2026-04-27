Angelana Serie D trionfa in Eccellenza Umbria con dominio

Giallorossi promossi dopo una stagione di vertice assoluto

Santa Maria degli Angeli, 27 aprile 2026 – L’Angelana Calcio conquista la promozione in Serie D al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine nel campionato di Eccellenza Umbria. Un risultato che certifica una crescita costante e una programmazione solida, culminata in un traguardo storico. Il successo arriva al termine di una cavalcata che ha trasformato lo stadio “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli in un punto di riferimento sportivo e sociale per l’intero territorio.

Una stagione costruita sul progetto

Alla base del trionfo c’è una struttura societaria stabile guidata dal presidente Santarelli, capace di dare continuità tecnica e organizzativa. Il percorso è stato impostato su scelte mirate, investimenti equilibrati e una chiara identità sportiva. La squadra ha mostrato nel corso del campionato una netta superiorità, gestendo con maturità sia i momenti di pressione sia le fasi decisive della stagione.

La guida tecnica e la crescita del gruppo

Elemento centrale del successo è il lavoro dell’allenatore Recchi, che ha costruito un gruppo compatto e disciplinato. La squadra ha trovato nel tempo equilibrio tattico e solidità, diventando progressivamente una delle formazioni più complete del torneo. Determinante anche il contributo della dirigenza sportiva, con un mercato estivo capace di inserire elementi funzionali al progetto tecnico.

Continuità, mentalità e gestione dei momenti chiave

L’Angelana ha saputo imporsi grazie a una gestione lucida delle fasi più delicate del campionato. La capacità di mantenere ritmo e concentrazione ha permesso alla squadra di consolidare il primato e respingere le insidie delle inseguitrici. Veterani e giovani hanno contribuito in modo equilibrato, creando un mix efficace tra esperienza e freschezza atletica.

Una promozione dal valore anche sociale

Il salto in Serie D rappresenta per il club non solo un risultato sportivo, ma anche un passaggio identitario per l’intera comunità. Il calcio diventa così elemento aggregante e motore di partecipazione sul territorio. La società si prepara ora ad affrontare una nuova categoria nazionale, con l’obiettivo di consolidare il progetto e mantenere competitività.

Verso la Serie D con ambizione e continuità

Con la promozione ormai acquisita, la programmazione futura sarà orientata al rafforzamento della struttura tecnica e societaria. L’ingresso in Serie D segna una nuova fase, più impegnativa ma anche ricca di opportunità. L’Angelana chiude così una stagione trionfale, costruita su equilibrio, lavoro e identità, riportando il calcio giallorosso su un palcoscenico nazionale.