Karate Epyca-TKS trionfa a Salsomaggiore con medaglie record

Giovani atleti umbri protagonisti al Nazionale FESIK preagonisti

Tre giorni di gare, emozioni e risultati straordinari per il team Epyca-TKS, protagonista assoluto al Campionato Nazionale Preagonisti FESIK disputato a Salsomaggiore Terme. Una manifestazione che ha visto i giovani atleti umbri imporsi con numeri e prestazioni di altissimo livello.

Il gruppo, composto da 28 partecipanti, ha mostrato fin da subito compattezza, crescita tecnica e grande spirito sportivo, confermando la solidità del lavoro svolto in palestra.

Dominio nel kata e pioggia di medaglie

La competizione si è aperta con le prove di kata, dove l’Epyca-TKS ha immediatamente lasciato il segno. Le prestazioni dei più piccoli hanno permesso alla società di posizionarsi ai vertici della classifica interstile.

Numerosi i podi conquistati, con ori, argenti e bronzi distribuiti tra diverse categorie, a testimonianza di un movimento giovanile ampio e ben strutturato.

Crescita tecnica e conferme individuali

Tra le prestazioni più rilevanti emergono quelle di giovani atleti capaci di distinguersi sia nelle prove individuali sia nelle fasi successive della competizione.

In evidenza anche prove di grande maturità tecnica, con esecuzioni precise e gestione efficace dei combattimenti.

Kumite e spirito di squadra

Il secondo giorno di gara ha visto protagoniste le prove di kumite, sia individuale che a squadre. Le formazioni dell’Epyca-TKS hanno dimostrato coesione e determinazione, raggiungendo finali e podi in più categorie.

Particolarmente significativo il successo della squadra mista 12-13 anni, capace di conquistare il titolo nazionale grazie a un percorso netto e convincente.

Risultati individuali e tripletta storica

Nel corso dell’ultima giornata arrivano ulteriori successi individuali, con atleti capaci di imporsi anche in categorie numerose e competitive.

Spicca la prestazione di Mattia Pecci, protagonista di una tripletta storica che lo porta a conquistare titoli nazionali sia nel kata che nel kumite, individuale e a squadre, chiudendo una prestazione definita come eccellente sotto ogni punto di vista.

Classifica società e risultato complessivo

Il bilancio finale premia l’intero team. L’Epyca-TKS chiude al primo posto nella classifica kata interstile, al primo posto nella classifica generale kata e kumite e al terzo posto nel kumite.

Un risultato complessivo che certifica la crescita della società e il valore del lavoro tecnico svolto.

Un successo costruito sul gruppo

Alla base del risultato c’è il lavoro dei tecnici e la collaborazione tra staff, coach e arbitri, che hanno accompagnato i giovani atleti in un percorso di crescita sportiva e personale.

Determinante anche il supporto delle strutture di allenamento, tra cui la palestra Colosseum Trevi, punto di riferimento per la preparazione del gruppo.

Al di là delle medaglie, resta soprattutto l’esperienza: tre giorni di sport, formazione e condivisione che consolidano il progetto Epyca-TKS come una delle realtà giovanili più solide nel panorama delle arti marziali italiane.