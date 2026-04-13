Donazione, Assisi ricorda Davide Piampiano con Avis comunale

La solidarietà unisce l’intera comunità nel centro di Assisi
ASSISI, 13 aprile 2026 – La memoria si trasforma in linfa vitale grazie alla giornata dedicata alla raccolta di sangue organizzata dal Comitato Davide Piampiano in stretta sinergia con l’Avis Comunale di Assisi “Franco Aristei”. L’evento, svoltosi l’11 aprile 2026, ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando come il ricordo di una persona cara possa generare un impatto sociale profondo e tangibile. Durante la mattinata, i volontari hanno gestito l’afflusso di numerosi cittadini che hanno scelto di compiere questo gesto di civiltà, permettendo di raccogliere una quantità significativa di unità ematiche destinate alle strutture sanitarie regionali. La risposta collettiva ha dimostrato una sensibilità non comune, confermando il valore della vita che prosegue attraverso il dono altruistico.
Uno dei dati più rilevanti emersi dall’iniziativa è l’adesione di numerosi giovani e cittadini che si sono accostati per la prima volta al mondo del volontariato ematico. Questa nuova linfa per l’Avis rappresenta il successo di una strategia comunicativa capace di toccare le corde della responsabilità individuale e della partecipazione attiva. La scelta della donazione è l’ingresso ufficiale in una famiglia allargata che mette il benessere comune al di sopra di ogni interesse privato. Pertanto, il Comitato Piampiano si conferma un pilastro fondamentale per il territorio assisano, operando costantemente per rafforzare i legami tra le diverse realtà associative locali e le istituzioni. L’importanza della manifestazione è stata ulteriormente sottolineata dalla presenza del Vice Presidente Vicario di Avis Regionale, Andrea Motti. Il dirigente ha voluto ribadire la vicinanza dell’istituzione regionale a queste iniziative spontanee, che fungono da motore essenziale per garantire l’autosufficienza ematica del territorio umbro. Secondo Motti, l’unione tra la memoria di Davide e l’impegno civile collettivo rappresenta un modello virtuoso di partecipazione pubblica da esportare. Infatti, l’integrazione tra sentimenti privati e dovere sociale permette di trasformare il dolore della perdita in una forza costruttiva, capace di sostenere il sistema sanitario e offrire una speranza concreta ai pazienti in attesa di trasfusioni vitali.
La collaborazione pluriennale tra Avis Assisi e il Comitato Piampiano ha dato vita a un sodalizio che va ben oltre la singola giornata di raccolta. Le numerose attività solidali promosse sul territorio testimoniano una visione comune dove la salute e il supporto al prossimo sono i cardini dell’azione quotidiana. In conclusione, i ringraziamenti espressi dalle istituzioni ai donatori e ai volontari evidenziano la gratitudine verso chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce a rafforzare l’identità sociale della città. Il ricordo di Davide continua a generare vita attraverso queste azioni, dimostrando che la solidarietà è l’unico strumento capace di unire le persone e costruire un futuro basato sulla cura reciproca e sulla responsabilità sociale condivisa, come riporta il comunicato di Avis Assisi.
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