Operazione speciale: pace, un’iniziativa internazionale incontro ad Assisi

Assisi, Umbria, città messaggio del Papa, diventa fulcro di un’iniziativa internazionale di pace e disarmo. L’incontro promosso da Comune di Assisi, Rai Umbria e Rai per la Sostenibilità ESG si propone di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso la diplomazia, la cooperazione, il dialogo interreligioso e interculturale, favorendo la partecipazione delle donne ai tavoli decisionali, portando i contenuti e i principi di ““, il progetto Rai per l’equilibrio di genere nel dibattito pubblico, anche nei teatri di guerra.

Nel mondo, infatti, negli ultimi due anni solo il 6% di mediatrici e il 13% di negoziatrici sono state formalmente coinvolte nei tavoli e nei processi di pace. Le donne però non sono realmente assenti ma piuttosto invisibili: sono dietro le quinte, creando ponti e connessioni. Le reti anche informali, le associazioni e le ong sono il motore di una società civile che, pur non trovando sempre rappresentanza istituzionale, agisce come sentinella per la pace.

Garantire la partecipazione delle donne ai tavoli strategici non è solo una questione di democrazia e parità di genere, ma significa liberare l’altra metà dei talenti e delle competenze che la società può offrire per la risoluzione pacifica e duratura dei conflitti, e allargare la capacità di ascolto delle esigenze delle popolazioni.

Due Panel di discussione:

1 La partecipazione delle donne ai tavoli strategici e militari può cambiare la storia?

2 Il ruolo del terzo settore nei processi di pace: movimenti femministi e religiosi, associazioni, pacifisti, ong

Saluti istituzionali, introduzione

Messaggio Presidente Rai Marinella Soldi

Comune di Assisi: Signora Sindaco Stefania Proietti

Messaggio della Presidente Regione Umbria Donatella Tesei

Direttore Rai Sede Regionale per l’Umbria: Giovanni Parapini

Direttore Rai per la Sostenibilità ESG: Roberto Natale

Custode Sacro Convento: Padre Marco Moroni

Modera: Liana Mistretta, inviata vaticanista Rai News 24

Relatori/trici:

Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri e cooperazione internazionale

Francesca Di Giovanni, Sotto-Segretaria di Stato della Santa Sede, Sezione Rapporti con gli Stati

Grammenos Mastrojeni, segretario generale aggiunto Unione per il Mediterraneo – da remoto

Alessandro Minuto Rizzo, presidente Nato Defense College Foundation – da remoto

Serena Giusti, ISPI Senior Associate Research Fellow for the Russia, Caucasus and Central Asia

Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini Presidente Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana

Pastora Gabriela Lio, Federazione Donne Evangeliche in Italia

Tavola rotonda con Associazioni, Movimenti, Ong

Modera: Roberto Natale

Letizia De Torre, past president Movimento Politico per l’Unità