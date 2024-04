Keep Clean and Run 2024: Maratona di Plogging in Umbria

Il 21 aprile 2024, la pittoresca regione dell’Umbria ha accolto la decima edizione di Keep Clean and Run, un evento che combina sport e attivismo ambientale. Questa edizione ha visto la quarta delle sette maratone di plogging previste, un’attività che unisce jogging e raccolta di rifiuti.

L’evento è stato promosso da Roberto Cavallo, un eco-runner appassionato, che insieme all’ultra-runner e attivista ambientale Oliviero Alotto, ha intrapreso un viaggio di oltre 300 km in una settimana. Il loro obiettivo era duplice: raccogliere i rifiuti che incontravano lungo il percorso e promuovere iniziative di pulizia nei comuni che hanno aderito all’evento.

La maratona è iniziata alle 8.30 da piazza IV Novembre a Perugia e si è conclusa alle 16.30 alla Basilica Superiore di Assisi, dopo aver percorso 42,195 km, passando anche per il Comune di Bastia Umbra.

Durante il percorso, molti volontari e podisti si sono uniti a Cavallo e Alotto nelle loro azioni di pulizia. Insieme, hanno raccolto 11 kg di rifiuti durante la corsa, mentre le azioni di pulizia con la partecipazione di studenti e cittadini hanno portato alla raccolta di ulteriori 11 kg di rifiuti. Questi rifiuti, differenziati in carta, cartone, plastica, vetro, metalli e indifferenziato, equivalgono a 14 kg di CO2 non emessa nell’aria.

Keep Clean and Run 2024 non si ferma qui. Le prossime tappe saranno L’Aquila il 22 aprile e Roma il 23 aprile, coinvolgendo in totale oltre 40 comuni. Al termine dell’evento, verrà conteggiata e comunicata la quantità complessiva di rifiuti raccolti e i kg di CO2 equivalenti.

La decima edizione di Keep Clean and Run ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. A2A è il main sponsor, mentre Erion Care e Greentire sono i Gold sponsor. I partner includono AssoAmbiente, Assocarta, Corepla, Ricrea, Scarpa e Utilitalia, con Montecolino, Montura, Relife e Morato Pane come partner tecnici. Auri Umbria è il partner locale.