Attivazione San Francesco di Assisi, radioamatori onorano patrono d’Italia

Le attivazioni radio sono eventi in cui le stazioni radioamatoriali trasmettono da luoghi unici come mari, montagne, laghi, castelli e siti storici per collegarsi con altre stazioni, specialmente quelle rare e lontane. Questi eventi hanno una durata limitata, che va da poche ore a alcuni giorni, e servono a vari scopi, tra cui commemorazioni speciali, sperimentazioni di trasmissione a bassa potenza (QRP) e test per situazioni di emergenza. Durante le attivazioni, le stazioni possono creare cartoline speciali di conferma di collegamento chiamate QSL e richiedere nominativi speciali al M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico).

Nel 2023, dall’1 all’8 ottobre, è stata organizzata l'”ATTIVAZIONE SAN FRANCESCO DI ASSISI 2023″ per onorare San Francesco, il Patrono d’Italia, la cui festa cade il 4 ottobre. Questa iniziativa è nata da un’idea di quattro amici di Assisi, guidati da Roberto Scarpa (IW=RQJ), nella città dove San Francesco è patrono.

I radioamatori hanno utilizzato il segnale “CQ” per onorare il Santo di Assisi. Durante questi otto giorni, gli operatori radioamatoriali hanno chiamato per ottenere un diploma dedicato a San Francesco, e hanno ricevuto circa 7000 risposte confermate. In tempo reale, ogni partecipante ha ricevuto una cartolina digitale di conferma (e-QSL) diversa ogni giorno, che raffigurava luoghi legati a San Francesco. Questo è stato possibile grazie alla piattaforma digitale “diplomiradio” di Marco Naccari (IK0FBK).

Oltre agli amici umbri che hanno contribuito all’organizzazione, molti altri radioamatori provenienti da tutta Italia hanno partecipato all’evento per onorare San Francesco. Le trasmissioni in lingua parlata (fonia) sono state ascoltate in tutto il mondo, contribuendo a far conoscere San Francesco, Assisi e l’Umbria. Grazie al successo dell’evento, gli organizzatori hanno intenzione di riproporlo anche negli anni successivi.