Poliziotto ferito durante una rapina in un bar a Santa Maria degli Angeli, arrestato il ladro

Poliziotto ferito durante una rapina in un bar a Santa Maria degli Angeli

Poliziotto ferito – Una rapina si è consumata ieri sera a Santa Maria degli Angeli che ha profondamente scosso la comunità locale. Erano le ore 22:30 quando un uomo residente a Foggia ha compiuto una rapina al bar Biagetti, locale situato nel cuore della città. Il rapido intervento della polizia, coordinato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, ha portato all’arresto del rapinatore. Tuttavia, durante la colluttazione, un agente di polizia è stato ferito.

La rapina è avvenuta mentre il bar era ancora frequentato da clienti. Il rapinatore è entrato nel locale, ha ordinato una birra e ha aspettato che i clienti se ne andassero prima di agire contro i dipendenti. Per distrarre la cassiera, le ha chiesto di controllare il bagno, sostenendo che fosse rotto, ma la donna lo ha indirizzato verso un altro bagno. Non riuscendo nel suo intento, il malvivente ha poi minacciato la cassiera con una forbice, puntandola al collo. Spaventata, la donna si è diretta verso l’uscita. In quel momento, il rapinatore ha prelevato 205 euro dalla cassa e ha tentato di fuggire. La barista, nel tentativo di fermarlo, gli ha tirato addosso una tazza di acqua calda. Il ladro è scappato a piedi verso la stazione, cambiandosi i vestiti mentre alcune persone lo inseguivano.

Nel frattempo, erano stati chiamati i soccorsi e la polizia è riuscita a bloccarlo in una via del centro, poco distante dal bar. L’agente ha ordinato al rapinatore di fermarsi, ma durante il confronto, il malvivente ha colpito il poliziotto, provocandogli ferite lacero contuse. L’agente, nel cercare di disarmarlo, si è ferito anche a un dito.

L’agente ferito, il cui nome non è stato divulgato per motivi di privacy, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le sue condizioni sono stabili, ma la ferita riportata è seria e richiederà un lungo periodo di recupero.

La comunità di Santa Maria degli Angeli è profondamente scossa e indignata. Residenti e commercianti, preoccupati per l’escalation di violenza, hanno espresso il loro sostegno all’agente ferito e hanno chiesto un intervento immediato per migliorare la sicurezza pubblica. Questo grave incidente arriva in un momento in cui la questione della sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico. Gli abitanti di Santa Maria degli Angeli chiedono risposte e azioni concrete da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza e la tranquillità della loro comunità.

La rapina al bar Biagetti e il ferimento del poliziotto rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato. La sicurezza dei cittadini deve diventare una priorità assoluta. Le istituzioni locali sono chiamate a rispondere con determinazione e a prendere misure efficaci per prevenire simili atti di violenza in futuro. La comunità si aspetta un impegno forte e deciso per ristabilire un senso di sicurezza e protezione, fondamentale per la vita quotidiana e il benessere di tutti i residenti.