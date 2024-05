Carlo Acutis sarà Santo c’è miracolo guarigione di Matheus

Carlo Acutis sarà Santo – La Chiesa Cattolica celebra un momento significativo con il riconoscimento della santità di Carlo Acutis, noto come il ‘patrono di Internet’. Questa decisione è stata presa dal Papa dopo un’udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il miracolo che ha portato alla sua canonizzazione è la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni.

Carlo Acutis, un ragazzo italiano di 15 anni, è stato stroncato dalla leucemia nel 2006. Nonostante la sua giovane età, era noto per la sua passione per l’informatica e la sua profonda fede religiosa. Questo gli ha valso il soprannome di ‘patrono di Internet’. Anche durante la sua lotta contro la malattia, Carlo manteneva saldo il suo legame con la fede, affermando che l’Eucaristia era la sua “autostrada per il cielo”.

Il miracolo riconosciuto che ha portato alla sua canonizzazione è la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita. Nel 2012, durante un esame clinico, è stato scoperto che l’unica soluzione per questa condizione era un intervento chirurgico.

La notizia della canonizzazione di Carlo Acutis ha suscitato emozioni e riflessioni in tutto il mondo cattolico. La sua vita breve ma significativa è diventata un esempio di fede e dedizione per molti fedeli, soprattutto per i giovani.

Con questa decisione, il Papa e la Chiesa riconoscono l’importanza della testimonianza di vita di Carlo Acutis e la forza della sua intercessione divina. La sua santità è un segno di speranza e ispirazione per coloro che lottano con le loro sfide personali e per coloro che cercano conforto e guida nella loro vita spirituale.

Il sindaco di Assisi esprime una grandissima e indescrivibile gioia per la rivelazione del miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis, miracolo riconosciuto da Papa Francesco che conduce il giovane verso la canonizzazione. Il sindaco ha partecipato oggi alle 12, nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione, dove è allocata la tomba di Carlo Acutis, all’annuncio ufficiale del miracolo, insieme ai genitori del ragazzo e a tantissimi pellegrini arrivati da ogni paese del mondo. L’amministrazione comunale, a nome dei cittadini e delle cittadine, sottolinea l’importanza dell’evento di portata storica per Assisi che presto potrà vantare e felicitarsi per un altro, giovanissimo, santo.