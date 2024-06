Cinquant’anni di Dedizione Artistica: Un Tributo a Sergio Fusetti

Cinquant’anni fa, il 14 giugno 1974, un uomo di nome Sergio Fusetti mise piede nella città di Assisi. Quest’uomo, un maestro restauratore, avrebbe lasciato un’impronta indelebile sulla città e sul suo patrimonio artistico. Oggi, l’Amministrazione Comunale di Assisi vuole esprimere la sua profonda gratitudine per il suo servizio.

Sergio Fusetti non è solo un cittadino benemerito di Assisi, ma è anche il capo restauratore e responsabile dell’Ufficio tecnico della Basilica di San Francesco. Con competenza, professionalità e passione, ha dedicato la sua vita all’arte, contribuendo a preservare e valorizzare i tesori della città.

Durante un evento al centro convegni Colle del Paradiso, il sindaco Stefania Proietti e la giunta comunale hanno reso omaggio a Fusetti, consegnandogli un encomio per il suo ineguagliabile contributo al restauro, alla conservazione e alla cura dei capolavori di Assisi. Hanno anche presentato a Fusetti un libro sulla Mostra internazionale francescana, pubblicato in occasione del settecentenario delle celebrazioni in onore di San Francesco.

Fusetti ha restaurato numerose opere importanti, sia a livello nazionale che nella sua amata Assisi. Tra queste, spiccano i cicli pittorici della Basilica di San Francesco e il recupero delle Vele di Giotto, crollate durante il terremoto del 1997.

Per il suo prezioso lavoro, Fusetti ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui quello di Grande Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Inoltre, il legame tra Assisi e Fusetti è stato ulteriormente rafforzato dal Patto di amicizia tra Assisi e Galatina, la città natale di Fusetti. Questo patto mira a consolidare le affinità storiche, artistiche, culturali, etiche e spirituali tra le due città.

In occasione della firma del Patto di amicizia, Fusetti ha ricevuto il premio Beniamino De Maria e, per suggellare l’evento, è stato piantato un ulivo, simbolo di pace. Questo gesto rappresenta non solo il riconoscimento del contributo di Fusetti, ma anche la speranza per un futuro di continua collaborazione e rispetto reciproco.

In conclusione, l’Amministrazione Comunale di Assisi desidera esprimere un caloroso ringraziamento a Sergio Fusetti per il suo impegno, la sua professionalità e la sua passione. Il suo contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico di Assisi è inestimabile e la sua dedizione è un esempio per tutti noi. Grazie, Maestro Fusetti.