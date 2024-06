AccogliAmo”: Un’esperienza di inclusione e scoperta al Serafico di Assisi

Il Serafico di Assisi, quest’anno, ha deciso di dare un nuovo significato alla sua tradizionale Festa in Amicizia. Sabato 15 giugno, dalle 16 alle 19, il parco dell’Istituto si trasformerà in un luogo di inclusione e scoperta grazie all’iniziativa “AccogliAmo“. Questo evento annuale, che si svolge nel contesto della Festa in Amicizia, è aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare nuove attività e mettersi alla prova.

L’evento di quest’anno è particolarmente significativo, poiché si svolge in vista del G7 per l’Inclusione e la Disabilità che si terrà il prossimo ottobre in Umbria. L’obiettivo principale dell’evento è sottolineare l’importanza dello sport, dei giochi all’aria aperta e delle attività creative come strumenti per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

Attraverso queste attività, il Serafico di Assisi offre a tutti la possibilità di mettersi in gioco e di scoprire un lato diverso di se stessi. Ma non solo, l’evento offre anche l’opportunità di vivere la disabilità come un’esperienza di conoscenza e interazione, un modo per ampliare la propria visione e sviluppare la comunicazione.

Il parco del Serafico sarà allestito con numerose postazioni per coinvolgere e accogliere tutti, seguendo le inclinazioni e le peculiarità di ciascuno. Oltre agli operatori del Serafico, parteciperanno all’evento anche diverse realtà locali. Il Centro Sportivo Italiano, ad esempio, allestirà un vero e proprio campo da gioco per realizzare il Calcio Ballilla umano. L’Associazione I Lupi del Subasio insegnerà la pet therapy robotica, mentre gli operatori del Laboratorio Creativo del Serafico, in collaborazione con l’associazione Millepiedi di Foligno, insegneranno a tutti i bambini come costruire un vero aquilone.

Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico, sottolinea che l’obiettivo dell’evento è far conoscere le diversità e far comprendere i problemi principali che incontrano le persone con disabilità. L’evento “AccogliAmo” rappresenta un potente strumento di inclusione sociale, un modo per rapportarsi con gli altri, sviluppare una cultura delle differenze e fare un primo passo, tutti insieme, per una società veramente più inclusiva e solidale.

L’iniziativa “AccogliAmo” è aperta a tutti ed è gratuita. Non perdete questa opportunità unica di vivere un’esperienza di inclusione e scoperta al Serafico di Assisi.