Assisi accoglie studenti per riflettere sul linguaggio mite

Nell’ambito del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco” che avrà luogo tra il 17 e il 18 aprile 2026 si svolgerà un importante incontro laboratoriale focalizzato sulla responsabilità comunicativa. Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 10.00 la Sala del Consiglio Comunale di Assisi ospiterà la sessione intitolata Disarmiamo le parole. L’iniziativa si ispira direttamente ai principi della Carta di Assisi promuovendo un utilizzo del linguaggio che sia rispettoso della dignità umana e lontano dalle logiche dell’odio o della contrapposizione violenta.

La responsabilità dei media e dei giovani

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama del giornalismo e delle istituzioni italiane. Tra i relatori principali interverrà Giuseppe Giulietti, giornalista e fondatore di Articolo 21 da anni impegnato nella difesa della libertà di espressione e nel contrasto ai linguaggi discriminatori. Al suo fianco sarà presente Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, giornalista e scrittore che porterà la visione francescana del dialogo come strumento di pacificazione sociale. La discussione si concentrerà sulla necessità di smontare i meccanismi della comunicazione ostile che spesso inquinano il dibattito pubblico e i social media influenzando le nuove generazioni.

Educazione al dialogo nelle istituzioni

Il confronto sarà arricchito dal contributo di Roberto Natale, membro del Consiglio di Amministrazione della Rai che analizzerà il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo nella promozione di una cultura della pace e dell’inclusione. Parteciperà inoltre Iside Castagnola, avvocato e componente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico focalizzando l’attenzione sulle tutele necessarie per i più giovani all’interno del sistema comunicativo globale. Il laboratorio rappresenta un momento cruciale di formazione civile volto a fornire agli studenti strumenti critici per interpretare la realtà e comunicare in modo etico.

Una rete per la cultura della pace

L’organizzazione del laboratorio è il risultato di una sinergia tra diverse realtà impegnate nel sociale. Il progetto è promosso da Articolo 21 e dal Comune di Assisi in stretta collaborazione con la Rete Nazionale delle Scuole per la Pace. Fondamentale risulta inoltre l’apporto della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace che coordina le attività educative legate alla storica marcia. Questo appuntamento si inserisce in un percorso più ampio che mira a trasformare le parole in ponti invece che in barriere consolidando l’impegno delle scuole italiane nella costruzione di una società più equa e solidale.

Il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace dal titolo Io Cambio approderà ad Assisi nelle giornate del 17 e 18 aprile 2026. L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva di oltre mille studenti provenienti da quattordici regioni italiane accompagnati da cento docenti. Il programma si propone di stimolare un cambiamento profondo nei giovani ispirandosi alla figura di San Francesco che scelse la fraternità e il dialogo come pilastri della propria esistenza.

Un percorso educativo tra storia e attualità

Il progetto avviato nel 2013 si fonda su tre cardini pedagogici fondamentali che mirano a far conoscere e sperimentare l’eredità umana del Patrono d’Italia. Attraverso laboratori specifici gli alunni di età compresa tra i 4 e i 18 anni si confronteranno sui temi della Lettera Enciclica Fratelli Tutti analizzando l’importanza dell’amicizia sociale. Questo incontro rappresenta una tappa cruciale per monitorare i progressi del Patto di Assisi siglato nel maggio 2023 con l’obiettivo dichiarato di formare una nuova generazione di costruttori di armonia globale.

Laboratori e testimonianze per il disarmo verbale

Venerdì 17 aprile alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Comunale si terrà il laboratorio Disarmiamo le parole basato sui principi della Carta di Assisi. All’evento interverranno figure autorevoli come Giuseppe Giulietti fondatore di Articolo 21 e Padre Enzo Fortunato insieme a Roberto Natale della Rai e Iside Castagnola del Comitato Media e Minori. Parallelamente la Piazza San Francesco ospiterà i bambini delle scuole dell’infanzia sottolineando come l’educazione alla convivenza civile debba partire sin dai primi anni di vita scolastica.

La marcia conclusiva e il valore istituzionale

La manifestazione si chiuderà sabato 18 aprile con una solenne marcia che si snoderà da Santa Maria degli Angeli fino alla tomba di San Francesco. L’evento è sostenuto da una vasta rete istituzionale che comprende il Sacro Convento, la Fondazione PerugiAssisi e diverse università italiane coordinate dalla Cattedra Unesco dell’Università di Padova. La collaborazione tra enti locali e associazioni garantisce una copertura capillare del territorio umbro promuovendo una cultura del diritto umano che si oppone radicalmente alla violenza e all’oppressione dilagante nel contesto internazionale odierno.