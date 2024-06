L’evento angelano prende il via: ecco i primi appuntamenti da non perdere del ‘J’Angeli ‘800 – Palio del cupolone

L’attesissimo evento angelano è finalmente iniziato! La grande festa rievocativa di Santa Maria degli Angeli, una popolosa ed importante frazione di Assisi, è pronta a entrare nel vivo. Come da tradizione, il primo appuntamento si è svolto domenica 9 giugno con la benedizione dei vessilli presso la Basilica Papale. Questa cerimonia è stata molto sentita dai Rionali e vissuta con grande curiosità da tutti i turisti pellegrini presenti alla Santa Messa.

La giornata è proseguita con la conferenza stampa che si è svolta in Piazza Garibaldi. In questa occasione, è stato presentato il Palio di quest’anno, realizzato dall’artista assisano Armando Tordoni. Il Mini Palio, invece, è stato vinto da Margherita Ranocchia, studentessa dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. Durante la conferenza, il nostro Direttore Artistico ha presentato i tre giurati del 2024: Enzo De Camillis, scenografo e regista; Matteo Tosi, sceneggiatore, attore e regista; Ugo Barlozzetti, storico.

Fra le novità da non perdere c’è sicuramente l’attesa apertura della Locanda, quest’anno completamente gestita da Ente e Rioni e da un Cuoco d’eccezione. Tutte le sere, i commensali potranno deliziare il loro palato con un menù composto da prelibatezze del territorio e sfiziosità, che sarà possibile gustare comodamente seduti o, perché no, anche da asporto, in attesa che comincino gli spettacoli.

Sabato 15 iniziano i giochi e le sfide ufficiali, ma vi consigliamo di non perdervi venerdì 14 la conferenza storico numismatica, un interessante momento culturale dove si parlerà della monetazione nell’Italia preunitaria. A seguire, alle ore 21:00 in Piazza Garibaldi, la sfilata delle carrozze d’epoca farà da preludio ai saluti istituzionali e al concerto “Arie e Cori dell’800”. Quest’ultimo, grazie al supporto dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 e al coro MusicAngeli, eseguirà, sotto la direzione del professor Giuseppe Cannizzaro, brani iconici della musica classica ottocentesca, da Verdi a Puccini (di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla sua morte), passando per Mozart e Donizzetti.

L’Ente Palio e i Rioni vi aspettano in Piazza Garibaldi per gustarvi questo meraviglioso “Festival Rievocativo” (come ama chiamarlo il Direttore Artistico). Come sempre, ci piace ricordarvi che troverete il programma dettagliato sul sito www.paliodelcupolone.it e sui social FB e Instagram, oltre che nel nutrito gazzettino.