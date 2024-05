Il comandamento dell’amore e l’esempio di San Francesco

Nella meravigliosa chiesa di San Damiano di Assisi, Fra Giovanni si rivolge ai suoi fratelli e sorelle, introducendosi come narratore. Ci troviamo all’interno della Cappellina di Sant’Agnese, nell’infermeria delle monache, dove Santa Chiara trascorse molti anni della sua vita. È qui che inizia il nostro appuntamento domenicale dedicato al commento della parola del giorno.

La sesta Domenica del Tempo Pasquale fa da proseguimento al discorso di Giovanni 15, che abbiamo ascoltato la settimana precedente. Il Vangelo ci ricorda le parole di Gesù: “Io sono la vita vera, il padre mio è l’agricoltore e voi siete i tralci”. Fra Giovanni ci invita ad approfondire questo insegnamento di Gesù, poiché in questa sezione del Vangelo troviamo le sue parole di commiato ai discepoli.

Attraverso queste parole di addio, Gesù desidera trasmettere qualcosa di straordinario ai suoi discepoli. Egli insegna loro come l’amore del Padre per il Figlio possa circolare tra di loro. Questo amore è la comunicazione di una nuova vita che nasce dalla Pasqua di Cristo. È un amore che attinge dalla fonte del Padre. Gesù afferma che non c’è amore più grande di quello di dare la propria vita per gli amici. Con queste parole, Gesù rivela l’amore eterno custodito dal Padre, un amore che Egli stesso ha vissuto pienamente.

È giunto il momento di condividere questo amore con i discepoli e con tutta l’umanità. Questo è il grande momento di partecipare a questa novità, a questo amore, fino a svelarci il comandamento dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. Gesù sottolinea che non c’è amore più grande di quello di dare la vita per gli amici. È come se finalmente, prima della creazione del mondo, si manifestasse questo immenso amore del Padre verso i suoi figli, verso di noi.

Prima di concludere, Fra Giovanni ci porta un episodio della vita di San Francesco, proprio qui a San Damiano. Mentre Francesco ascoltava le parole del Crocifisso, sentì l’invito: “Ripara la mia casa, che come vedi è in rovina”. Francesco, con umiltà e dedizione, raccolse qualche soldo da consegnare al prete. Ma quest’ultimo, comprendendo la profondità dell’insegnamento di Gesù, disse a Francesco di mettere le sue mani, le sue capacità e la sua persona al servizio di tale compito.

Nel vivere e ascoltare la Parola, Fra Giovanni ci esorta a rimanere in questo amore che ci viene trasmesso da Gesù attraverso le parole di questa domenica. Rimanendo in questo amore, possiamo seguire l’esempio di Francesco, che ha vissuto nella luce delle parole del Crocifisso. Con queste parole, Fra Giovanni ci augura la pace del Signore.

In conclusione, il messaggio di amore trasmesso da Gesù e l’esempio di Francesco ci invitano a vivere secondo il comandamento dell’amore, amandoci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Nella chiesa di San Damiano, troviamo un luogo di riflessione e ispirazione per coltivare questo amore e per riparare le rovine delle nostre vite. Che la pace del Signore sia con noi.