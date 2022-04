Chiama o scrivi in redazione

Prima litiga con l’edicolante, poi si scaglia contro i poliziotti

Prima discute con l’edicolante, poi si scaglia contro i poliziotti. È accaduto qualche giorno fa nella Stazione di Assisi. La donna era entrata nell’edicola presente nella Stazione per acquistare un biglietto ferroviario.

All’improvviso, vedendo il treno arrivare, ha cominciato a inveire nei confronti del giornalaio per accelerare l’emissione del titolo di viaggio, facendo scaturire un’accesa discussione che richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno, in servizio di vigilanza.

All’improvviso, senza apparente motivo, la donna alla vista dei poliziotti si è scagliata contro di loro colpendoli con calci e pugni, insultandoli e impedendo la sua identificazione.

Dopo averla riportata alla calma, gli operatori sono risaliti alle sue generalità e per la donna, una cittadina nigeriana residente nel territorio ternano, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché per il rifiuto a fornire le proprie generalità.