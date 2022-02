Chiama o scrivi in redazione

Viola il divieto di avvicinamento, fermato dalla polizia a Santa Maria degli Angeli

La Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, nel corso di uno specifico servizio di monitoraggio dei luoghi di San Francesco sia nel centro cittadino che a Santa Maria degli Angeli, ha rintracciato – grazie anche all’ausilio del personale dell’Esercito impiegato nell’operazione Strade Sicure – un 47enne di origine macedone in piazza della Porziuncola.

Fonte: Questura di Perugia

L’uomo, residente a Perugia e con numerosi precedenti di polizia, nel corso del tempo è stato destinatario di numerosi ordini di allontanamento dall’area del centro di Santa Maria di Angeli che sono stati emessi dalle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DL 14/2017. Fermato in evidente violazione del provvedimento, è stato condotto presso gli Uffici del Commissariato per attivare tutte le procedure per verificare eventuali responsabilità penali.