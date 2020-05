Chiama o scrivi in redazione

Diretta Facebook consiglio comunale su Un patto per la rinascita di Assisi

Domani, 28 maggio, alle 12, in diretta Facebook, pagina del sindaco Stefania Proietti, dalla Sala del Consiglio del Palazzo Municipale, la presentazione del documento programmatico “Un patto per la rinascita di Assisi”.

Si tratta di un piano strategico sintetizzato in 10 punti contenente una visione della Città post Covid-19 verso “una nuova normalità”, redatto in questo mese – subito dopo l’allentamento dell’emergenza sanitaria – da Sindaco e Giunta con la collaborazione dei consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza, aperto al contributo dei cittadini, delle associazioni e degli “Amici” di Assisi sparsi per il mondo.

I capitoli del documento toccano questioni fondamentali per la rinascita di Assisi dopo il Covid-19, come la sicurezza sanitaria, la fragilità socio-economica, il turismo e l’accoglienza, il futuro della scuola, i servizi socio-educativi e i giovani, la smart city, i nuovi spazi, il ruolo del Comune, l’ambiente e la sostenibilità come fattori chiave della ripartenza.

Domani la presentazione ufficiale, quindi l’invito a inviare suggerimenti e proposte, poi la pubblicazione definitiva e ovviamente il passaggio all’attuazione.