Collaborazione Sportiva tra Virtus Assisi e Basket Spello Sioux

Collaborazione Sportiva – L’atteso accordo di collaborazione sportiva tra la VIRTUS ASSISI e il BASKET SPELLO SIOUX è stato ufficialmente siglato in vista dell’inizio della nuova stagione 2023-24. I Presidenti delle due società, Claudio Mattoli per la Virtus Assisi e Rinaldo Del Bianco per il Basket Spello, hanno stretto la mano in segno di collaborazione e partnership.

Il responsabile tecnico della VIRTUS ASSISI, Gianmarco Piazza, ha condiviso le sue parole riguardo a questa importante unione, che ha riunito i team tecnici e dirigenziali delle due società. Piazza ha sottolineato che l’accordo sportivo non solo concretizza l’amicizia tra le due realtà, ma si basa sulla condivisione delle competenze dei due club, sia sotto il profilo tecnico che per ogni categoria.

Questa collaborazione permetterà di arricchire ulteriormente l’offerta sportiva e formativa dedicata ai giovani atleti, creando un percorso di sviluppo condiviso tra i team delle due società. L’accordo riguarda sia il Settore Giovanile, dove le competenze messe in campo contribuiranno alla crescita degli atleti del territorio, sia le squadre senior. In particolare, alcuni giovani provenienti dal settore giovanile si sono già uniti alla squadra del Basket Spello, allenata da coach Gabriele Buono, per maturare e contribuire all’esperienza.

Gianmarco Piazza è convinto che questa sinergia e l’unione di idee tra le diverse parti coinvolte possa promuovere una crescita qualitativa e quantitativa del movimento pallacanestro in Umbria. Ha elogiato il Basket Spello SIOUX per la sua passione e dedizione duratura nel territorio e ha sottolineato la volontà di collaborare con i giovani allenatori per fornire linee-guida per la formazione tecnica.

La VIRTUS ASSISI conta attualmente 300 tesserati ed è in forte crescita, partecipando con tutte le annate sia nel settore maschile che femminile nei campionati FIP. Piazza ha anche evidenziato l’impegno della società nel fornire spazi adeguati per giocare e esprimersi, riconoscendo l’importanza di creare opportunità per i giovani talenti.