Incontro a Assisi sul cristianesimo e l’impegno politico

Incontro a Assisi – La Cittadella Laudato si’ di Assisi ospiterà il prossimo 30 novembre 2024 alle 17:00 un evento culturale di rilevante importanza, intitolato “Un’esperienza del passato. Un’idea per il futuro?”. L’incontro si terrà presso la Sala San Giovanni (via Ancajani 3) e offrirà l’opportunità di riflettere sul legame tra il cristianesimo e l’impegno politico, partendo dal libro di Luca Kocci, intitolato Cristiani per il socialismo 1973-1984 (edito da Il Pozzo di Giacobbe nel 2023).

Il libro di Luca Kocci esplora il ruolo dei cristiani nel panorama politico-sociale italiano tra gli anni 1973 e 1984, proponendo una riflessione sulla loro partecipazione al movimento socialista. Il tema di fondo dell’incontro si concentrerà sull’analisi storica e sulle possibili connessioni tra la fede cristiana e l’impegno politico contemporaneo.

A moderare l’incontro sarà Mariano Borgognoni, direttore della rivista Rocca. Tra i partecipanti, Nella Borri, già docente di Psicologia Sociale presso l’Università di Perugia, contribuirà con il suo punto di vista accademico, approfondendo i risvolti sociologici e storici del rapporto tra cristianesimo e politica. Mattia Ferrari, presbitero e cappellano di Mediterranea Saving Humans, interverrà sulle implicazioni etiche del cristianesimo nel contesto sociale e politico attuale, con uno sguardo particolare all’impegno nelle problematiche migratorie. Giovanni Russo Spena, docente universitario ed ex parlamentare, porterà la sua esperienza diretta di impegno politico e rifletterà su come i valori cristiani possano influenzare le scelte politiche in un’epoca complessa come quella attuale.

L’incontro avrà inizio con i saluti istituzionali di Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, e Luigino Ciotti, presidente del Circolo Primo Maggio, due realtà radicate nel territorio di Assisi e impegnate da tempo su temi di solidarietà e giustizia sociale.

L’evento vuole stimolare una riflessione collettiva sui modelli di impegno politico e sociale emersi negli anni passati, ma anche sulle sfide future per il cristianesimo nel contesto della politica contemporanea. L’incontro, ad ingresso libero, è destinato a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in un dibattito che tocca temi di grande attualità, dal punto di vista storico, sociale ed etico.

Luca Kocci, autore del libro che ispira la discussione, parteciperà personalmente all’incontro per presentare il suo lavoro e rispondere alle domande del pubblico. La presenza di esperti e figure di rilievo accresce il valore dell’evento, che si preannuncia come un’occasione per approfondire il dialogo tra fede e politica, con uno sguardo al passato e una riflessione sul futuro.

L’incontro rientra nelle attività culturali promosse dalla Cittadella Laudato si’, centro che da anni ospita eventi e iniziative di valore sociale e religioso, contribuendo al dibattito pubblico e all’approfondimento delle tematiche legate al cristianesimo e all’impegno civile.

Agenda dell’evento

30 novembre 2024

17:00 – Inizio incontro presso la Sala San Giovanni

– Inizio incontro presso la Sala San Giovanni Interventi : Nella Borri, Mattia Ferrari, Giovanni Russo Spena

: Nella Borri, Mattia Ferrari, Giovanni Russo Spena Coordinamento : Mariano Borgognoni

: Mariano Borgognoni Partecipazione: Luca Kocci

L’evento rappresenta una straordinaria occasione per tutti coloro che sono interessati alla storia del cristianesimo, all’impegno sociale e politico e alle sfide future che coinvolgono la fede e la società.