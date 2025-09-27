Assisi, sospesi i lavori in via di Valecchie fino al 13 ottobre

Stop deciso dal Comune per eventi francescani e Marcia per la Pace

Sono stati sospesi da oggi, 27 settembre 2025, i lavori di messa in sicurezza in corso su via di Valecchie ad Assisi. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per garantire la regolare viabilità in vista delle celebrazioni francescane e della Marcia per la Pace, in programma il 12 ottobre. Le attività riprenderanno il 13 ottobre con l’avvio della seconda fase dell’intervento.

L’opera, finanziata da Anas con un importo superiore a 163 mila euro, rientra nel progetto di consolidamento di alcune infrastrutture viarie danneggiate dal sisma del 2016. Si tratta di un piano di lavori finalizzato a migliorare la sicurezza di un tratto stradale particolarmente sensibile dal punto di vista della stabilità.

Il primo stralcio dell’intervento ha già portato alla realizzazione di un muretto di sostegno lungo la carreggiata. Il secondo step, che prenderà avvio il 13 ottobre, prevede invece la costruzione di un nuovo muro di contenimento a valle, sul lato della strada provinciale, oltre al completamento complessivo delle opere necessarie.

La sospensione temporanea è stata valutata come misura indispensabile per evitare disagi alla circolazione in un periodo in cui la città di Assisi sarà interessata da un intenso afflusso di pellegrini, turisti e partecipanti agli eventi religiosi e civili programmati. La ripresa dei lavori subito dopo le manifestazioni consentirà di rispettare il cronoprogramma definito.

Con la conclusione dell’intervento, via di Valecchie potrà contare su un livello maggiore di stabilità e sicurezza, riducendo i rischi legati a cedimenti o criticità geologiche. La realizzazione del muro di contenimento e il completamento delle opere rappresentano un passaggio chiave per la tutela di un’infrastruttura strategica sia per la mobilità locale sia per i collegamenti con il territorio circostante.