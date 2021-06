Francesco Fasulo sindaco, ho un sogno, recuperare calore della comunità

“I HAVE A DREAM” (Io ho un sogno), diceva Martin Luther King, anche io ho un sogno, recuperare il calore della nostra comunità, attraverso una politica partecipata e condivisa, dove ogni cittadino possa prendere parte alle scelte che riguardano il bene della collettività.

Mi presento: sono Francesco Fasulo, un Giovane di 31 anni, sono Dottore in Giurisprudenza, con Specializzazione in Diritto Pubblico Amministrativo, un Giornalista, Scrittore e lavoro nell’ambito della Comunicazione e del Marketing. Annuncio ufficialmente a tutti i cittadini e cittadine di Assisi e Frazioni la mia candidatura a GIOVANE CANDIDATO SINDACO DI ASSISI. Sono nato e cresciuto ad Assisi da una famiglia umile, semplice e cristiana che ha saputo trasmettermi i sani valori umani dell’onestà,della dedizione, del non arrendersi mai, del rispetto, dell’educazione, del sacrificio, del duro lavoro e dell’essere sempre attento e disponibile ad aiutare il prossimo. Il mio stile di vita è incentrato nel servizio umile, onesto, competente e concreto alla collettività, attraverso l’ascolto dei bisogni, delle esigenze, delle problematiche e dei desideri della comunità.

Per questo in tale prospettiva è anzitutto necessario portare l’Amministrazione Comunale vicino ai cittadini, a livello di Frazione, a livello di quartiere, a livello di vicolo. Per me, infatti, essere un buon Sindaco significa impegnarsi affinché la nostra Città di Assisi cresca tutta insieme, senza separazioni e senza distinzioni tra centro e Frazioni, tra centro e periferie, diffondendo qualità e sviluppo su tutto il territorio comunale assisano.

Se diventerò Sindaco il mio ed il nostro obiettivo di governo sarà quello di creare un’intero territorio comunale dove ogni cittadino, sia esso bambino, giovane, adulto o anziano, POSSA VIVERE CON Dignità, IN SICUREZZA ED IN ARMONIA rilanciando e sviluppando Assisi e Frazioni, da un punto di vista economico, imprenditoriale, turistico, lavorativo, commerciale ed industriale.

Le priorità di governo che abbiamo per Assisi e Frazioni sono:

eliminare la burocrazia, gli sprechi e le inefficienze comunali, semplificare la pubblica amministrazione per ricavare risorse da investire per erogare servizi di qualità al cittadino e al turista e per garantire lo sviluppo del territorio; erogazione di servizi comunali di qualità per tutte le Frazioni che devono essere riscoperte, riqualificate e valorizzate; abbassare le tasse per famiglie, imprenditori, artigiani e commercianti; valorizzare tutto il patrimonio culturale, spirituale, artistico, storico, paesaggistico, enogastronomico e sportivo per creare turismo continuativo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, strutturando e sponsorizzando gli eventi a livello mondiale per poter creare occupazione; reperire i fondi europei per utilizzarli per lo sviluppo del territorio comunale; investire nella formazione artigianale e valorizzare i nostri prodotti locali e farli conoscere a livello internazionale;

rendere fortemente attrattiva la nostra Città di Assisi e tutte le Frazioni per attirare imprenditori ed incentivarli ad investire e a realizzare infrastrutture nel nostro territorio per creare lavoro e sviluppo; combattere per la riqualificazione e per il potenziamento del nostro Ospedale di Assisi e dell’Aeroporto di San Francesco; garantire massicciamente la sicurezza di tutto il territorio con il vigile urbano di Frazione e l’installazione capillare degli impianti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale;

rilanciare il settore turistico, imprenditoriale, artigianale, commerciale ed industriale per creare lavoro per i giovani e adulti disoccupati;

garantire la gestione ecologica dei rifiuti urbani, realizzando la raccolta differenziata a peso, che ci consentirà di migliorare la qualità della raccolta e applicare una tariffazione puntuale con meccanismi premianti in base all’effettiva quantità di rifiuti prodotti che ci permetterà di abbassare la tassa sui rifiuti urbani;

creare una mobilità sostenibile rendendo più rapidi e sicuri gli spostamenti; asfaltare tutte le strade di Assisi e di tutte le Frazioni con i fondi europei; garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia dei tombini, il taglio dell’erba, l’illuminazione, l’acqua pubblica e la metanizzazione di tutte le Frazioni. La nostra attenzione sarà fortemente rivolta anche alla tutela, alla difesa, alla valorizzazione ed al benessere delle donne, dei bambini, dei giovani, dei disabili, degli anziani, degli animali e dell’ambiente. Centrale nella nostra azione di governo sarà anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere fortemente attrattiva, in chiave turistica ed imprenditoriale, Assisi e Frazioni attraverso la realizzazione di impianti di scale e tappeti mobili per consentire il raggiungimento di tutti gli edifici pubblici e dei siti turistici e culturali dell’intero territorio comunale assisano. Investiremo nelle politiche scolastiche e nella realizzazione di asili nido e centri estivi e daremo pieno sostegno a tutte le realtà associative di Assisi e di tutte le Frazioni.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini

I nostri obiettivi sul fronte dell’innovazione saranno: Migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità della città, Digitalizzare e ottimizzare i servizi, Semplificare i processi, snellire le procedure e rendere più efficaci le relazioni con cittadini e aziende; creare una Città Smart city, per una crescita del turismo, riqualificazione e ripopolamento del centro storico di Assisi come aggregante di tutte le Frazioni del Comune per uno sviluppo economico e sostenibile di tutto il territorio attraverso un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici del Comune di Assisi grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni;

svilupperemo sistemi di “smart parking” , che grazie alla sensoristica consentano di verificare la disponibilità ed effettuare il pagamento dei parcheggi in un click;

, che grazie alla sensoristica consentano di verificare la disponibilità ed effettuare il pagamento dei parcheggi in un click; REALIZZEREMO IL DASHBOARD INTERNA ovvero una Piattaforma interna che sarà realizzata per monitorare in tempo reale i servizi erogati dal Comune di Assisi, intercetterà i problemi e le criticità, integrerà i dati di servizi diversi, supporterà e monitorerà le decisioni strategiche;

ovvero una Piattaforma interna che sarà realizzata per monitorare in tempo reale i servizi erogati dal Comune di Assisi, intercetterà i problemi e le criticità, integrerà i dati di servizi diversi, supporterà e monitorerà le decisioni strategiche; REALIZZEREMO L’APP DEL FASCICOLO DEL CITTADINO con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nell’utilizzo e nell’interazione con i servizi del Comune di Assisi sfruttando le potenzialità offerte dalle piattaforme mobile;

con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nell’utilizzo e nell’interazione con i servizi del Comune di Assisi sfruttando le potenzialità offerte dalle piattaforme mobile; REALIZZEREMO UN NUOVO SITO WEB AL SERVIZIO DEI CITTADINI con azioni che riguarderanno la creazione di un Nuovo layout, Servizi digitali al centro dell’interfaccia, Principale punto di accesso per i cittadini, Traduzione automatica in 10 lingue;

con azioni che riguarderanno la creazione di un Nuovo layout, Servizi digitali al centro dell’interfaccia, Principale punto di accesso per i cittadini, Traduzione automatica in 10 lingue; REALIZZEREMO ED EFFICIENTEREMO I PAGAMENTI DIGITALI ONLINE; realizzeremo l’inserimento graduale di sensori wireless nelle condotte idriche, che monitorino in tempo reale i consumi e i flussi nelle tubature, consentendo una migliore pianificazione ed una più rapida e capillare capacità di intervento in caso di necessità;

realizzeremo l’inserimento graduale di sensori wireless nelle condotte idriche, che monitorino in tempo reale i consumi e i flussi nelle tubature, consentendo una migliore pianificazione ed una più rapida e capillare capacità di intervento in caso di necessità; realizzeremo un app comunale dedicata al turista in cui si offrono servizi e notizie su Assisi e Frazioni con aggiornamenti in tempo reale (attività ricettive, esercizi commerciali, poste, banche, servizio di trasporto pubblico, taxi, guide turistiche, mappe interattive, biglietti, bus, treni e molto altro);

in cui si offrono servizi e notizie su Assisi e Frazioni con aggiornamenti in tempo reale (attività ricettive, esercizi commerciali, poste, banche, servizio di trasporto pubblico, taxi, guide turistiche, mappe interattive, biglietti, bus, treni e molto altro); realizzazione della rete Wifi gratuita dislocata su tutto il territorio comunale assisano. Questi sono solo alcuni dei tanti punti fondamentali del nostro Programma Elettorale di Governo che abbiamo redatto per iscritto con le relative coperture economiche e finanziarie .

dislocata su tutto il territorio comunale assisano. Questi sono solo alcuni dei tanti punti fondamentali del che abbiamo . Realizzeremo concretamente il nostro Programma di Governo con onestà, lungimiranza, competenza e senso del dovere; quel senso del dovere che ha animato sempre la mia esistenza sull’esempio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, magistrati che hanno dato la vita per lo Stato, per la legalità e la giustizia e che erano soliti dire: “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana”.

Per Amore della mia Città di Assisi e di tutte le Frazioni mi metto al servizio dei cittadini testimoniando una politica vissuta come una maniera esigente di vivere il mio impegno umano e cristiano a servizio del prossimo.

di Francesco Fasulo, giovane candidato sindaco di Assisi