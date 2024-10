Raccolta fondi per Gaia Pagliuca e il canile, funerali lunedì

Raccolta fondi per Gaia Pagliuca – Un’iniziativa di grande solidarietà sta prendendo forma ad Assisi in memoria di Gaia Pagliuca, la giovane di 24 anni deceduta in modo inaspettato la scorsa domenica durante una visita dentistica. I familiari e gli amici di Gaia hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per rendere omaggio alla sua memoria, destinando i fondi raccolti a un canile, una causa che la giovane avrebbe certamente sostenuto con passione.

La campagna di donazioni ha già riscosso un notevole successo, registrando oltre 480 adesioni e un totale di 9.200 euro raccolti in appena due giorni. Valerio, il fratello di Gaia, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, affermando che una parte dei fondi sarà utilizzata per acquistare palloncini bianchi con elio, i quali verranno liberati in onore della giovane durante il suo funerale. “Vogliamo che il suo saluto sia speciale e che il suo ricordo viva nei nostri cuori e in quello di chi l’ha conosciuta”, ha dichiarato Valerio.

I funerali di Gaia si svolgeranno lunedì prossimo presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. La cerimonia rappresenterà un momento di commemorazione per tutti coloro che l’hanno amata e conosciuta, offrendo la possibilità di un ultimo saluto a una giovane la cui vita è stata spezzata prematuramente.

La raccolta fondi ha attirato l’attenzione non solo dei residenti di Assisi, ma anche di persone da altre località che desiderano contribuire a questa causa significativa. Chiunque voglia unirsi a questo gesto di amore e solidarietà può fare donazioni tramite il link dedicato: GoFundMe – Raccolta per Gaia Pagliuca.

La scelta di destinare i fondi a un canile è particolarmente significativa, in quanto riflette l’amore che Gaia nutriva per gli animali. La comunità si sta unendo per assicurarsi che il suo spirito continui a vivere attraverso il supporto a una causa che le stava a cuore. La donazione non solo celebra la vita di Gaia, ma offre anche un aiuto concreto agli animali in difficoltà, contribuendo a migliorare le loro condizioni di vita.

In un momento di profondo dolore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione di unione per la comunità, un gesto che parla di amore, rispetto e gratitudine per il tempo trascorso insieme a Gaia. La famiglia, gli amici e i conoscenti stanno organizzando per il funerale un ambiente accogliente e affettuoso, in modo da poter condividere ricordi e onorare la memoria di una giovane che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

La risposta della comunità è stata calorosa e solidale, dimostrando come l’amore e il sostegno reciproco possano fare la differenza nei momenti più difficili. La storia di Gaia e l’iniziativa in suo onore continueranno a ispirare altri a prendersi cura degli animali e a ricordare l’importanza della solidarietà e della compassione.