Assisi in festa per i santi Chiara e Rufino

Dopo quella del Perdono e in attesa dell’arrivo del Papa per Economy of Francesco, l’evento internazionale di tre giorni con mille giovani economisti, imprenditori e changemakers che finalmente dopo tre anni di lavoro potranno incontrarsi in presenza, Assisi si appresta a vivere altri due giorni di importanti ricorrenze religiose.

Fonte Il Corriere dell’Umbria

di E.S.

Tutto pronto infatti in città per le due solennità di Santa Chiara e San Rufino che cadono rispettivamente oggi e domani, ma le cui celebrazioni si sono già aperte ieri. Santa Chiara luce da Luce: memoria e profezia per la Chiesa di oggi è la citazione riportata nel programma completo che prevede, per quanto riguarda la solennità della Santa, la novena e i vespri presieduti dai Frati minori e il canto delle sorelle Clarisse, andati in scena fino a martedì.

Ieri pomeriggio i primi vespri e a seguire la santa messa della solennità, ieri sera nel Santuario di San Damiano la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara, presieduta da padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati minori. Oggi, nella basilica di Santa Chiara, sono previste diverse celebrazioni a partire dalle 7.15 con la santa messa conventuale officiata da padre Massimo Travascio, custode del Convento della Porziuncola.

Seguirà la santa messa alle ore 9. Alle 11 la concelebrazione solenne sarà presieduta da monsignor Vittorio Francesco Viola, per lunghi anni di casa ad Assisi e oggi arcivescovo segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e animata dal Coro dei Cantori di Assisi.

Nel pomeriggio, alle 17.30, i secondi vespri e la santa messa del transito di Santa Chiara saranno celebrati da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna. Per la solennità di San Rufino, patrono di Assisi e della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, le celebrazioni in cattedrale inizieranno oggi alle 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città.

Domani sono previste la santa messa alle ore 8 e il pontificale delle ore 11. Nel pomeriggio la santa messa verrà celebrata alle 18, mentre alle 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino.

Le celebrazioni di oggi alle 11 e domani alle 11 saranno trasmesse in diretta dall’emittente Maria Vision (in streaming all’indirizzo https://www.mariavision.it/maria-vision-italia e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo). Come ogni anno le celebrazioni richiameranno numerosi fedeli.